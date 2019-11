vor 17 Min.

Günzburger Alpaka-Weihnacht 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Die Günzburger Alpaka-Weihnacht 2019 findet dieses Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Hier die Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten zum Weihnachtsmarkt in Günzburg.

Wie in den vergangenen Jahren findet auch 2019 wieder die Günzburger Alpaka-Weihnacht in Günzburg-Riedhausen statt. Damit wird der besondere Weihnachtsmarkt im Günzburger Donaumoos bereits zum sechsten Mal zum Verweilen einladen.

Günzburger Alpaka-Weihnacht 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Die Günzburger Alpaka-Weihnacht 2019 beginnt am Samstag, 30. November, und endet bereits wieder am Sonntag, 1. Dezember, - dem Ersten Advent. Am Samstag ist der Markt von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Neben schönen und angenehmen Alpakaprodukten gibt es viel selbstgemachte Handwerkskunst aus der Region zu bestaunen und zu kaufen. Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof, Deutsch-Zepling-Straße 3, hat einen Weihnachtsstadel, eine Weihnachtsgarage und und den Alpaka-Hofladen. Und vielleicht ist auch das eine oder andere Alpaka für die Kleinen zu sehen.

Der Veranstalter Aplakas im Donaumoos bietet im Sommer und Herbst Alapka-Wanderungen an. Kinder ab 7 Jahren dürfen die Tiere dann selbst führen. Die Touren haben feste Termine und gehen ungefähr eine Stunde. Mehr erfahren Sie auf der Homepage.

Alpaka-Weihnacht Günzburg 2019: Weitere Weihnachtsmärkte in der Region

In der rund 21.000 Einwohner starken Stadt Günzburg selbst finden gleich zwei weitere Märkte neben der Alpaka-Weihnacht statt: Die Altstadtweihnacht Günzburg und der Günzburger Nikolausmarkt.

Doch in der Region sind natürlich noch viel mehr Weihnachtsmärkte geboten. Einen Überblick mit Karte bieten wir hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (dwo)

