Günzburger Musikschule veranstaltet ihr erstes Babykonzert

Warum die Musikschule das macht. Wie das Konzert ablaufen soll - und welches Angebot an Schwangere hier gemacht wird.

Von Till Hofmann

Die Musikschule Günzburg hat mit den Kleinsten Großes vor. Am 15. März findet im Saal der Musikschule (Krankenhausstraße 40) das erste Babykonzert statt. Dann dreht sich tatsächlich alles um Neugeborene und Kleinkinder zwischen 0 und 2 Jahren. Sie sitzen mit ihren Eltern oder einem Elternteil auf dem Boden in der Mitte des Musiksaals. Drumherum haben sich Musiklehrer der Schule gruppiert und spielen Klassik. Passend zum nahenden Frühlingsbeginn werden es Frühlingsmelodien sein. Weitere Angehörige können das alles auf einer Empore mitverfolgen.

Niemand moderiert dieses bis dahin noch nicht da gewesene Konzert. Nicht einmal Applaus in der bekannten Form wird gespendet. Wem das Stück gefallen hat, hebt seine Hände in die Höhe und dreht sie abwechseln nach links und nach rechts. Die Kleinen sollen durch nichts von den klassischen Klängen abgehalten werden. Sie und die Musik stehen ausschließlich im Mittelpunkt.

„Ich bin von nichts in den vergangenen Jahren mehr überzeugt als von diesem Projekt“, sagt Jürgen Gleixner, der Leiter der Städtischen Musikschule. Er will all denen den Wind aus den Segeln nehmen, die mit einem süffisanten Lächeln daran zweifeln, ob die Verantwortlichen noch alle Latten am Zaun haben.

Musik ist für Neugeborene etwas Vertrautes

„Wer sich mit der Thematik einmal beschäftigt hat, der weiß, worum es geht“, sagt Kathrin Sälzle. Sie ist seit Jahresbeginn für vier Wochenstunden in der Musikschule im Bereich der Elementaren Musikpädagogik tätig. Die in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) wohnende Sälzle hat ursprünglich Modedesign studiert und zehn Jahre am Prinzregententheater München (dort im Fundus der Bayerischen Theaterakademie) gearbeitet. Als freiberufliche Sängerin kam ihr die Musik dort auf Dauer zu kurz. Daher ließ sie sich am Freien Musikzentrum München ein Jahr lang zur Musikpädagogin ausbilden.

Dem folgte das Vollzeit-Studium der Elementaren Musikpädagogik am Leopold-Mozart-Konservatorium Augsburg. Inzwischen ist sie im zweiten Semester. „Niemals im Leben lernen die Menschen wieder so schnell und so viel wie im ersten Lebensjahr“, sagt Sälzle, selbst zweifache Mutter eines zweieinhalb- und fast fünfjährigen Kindes. Angekommen in einer fremden Welt brauche das Neugeborene Vertrautes, um sich zu orientieren. Und das sei Musik.

Der Herzschlag ist der erste Rhythmus

In neuen Forschungen wird Sälzle zufolge davon ausgegangen, dass bereits ab der 20. Schwangerschaftswoche das Gehör eines ungeborenen Kindes aktiv ist. Der Herzschlag der Mutter ist der erste Rhythmus, die Bewegungen der erste Tanz, die Stimme der Mutter ist die liebste Melodie und die erste verbale Verbindung zur Außenwelt.

„Und auch die Mamas sind dankbar, wenn sie in den Händen einer Expertin einmal jenseits von Schwangerenberatung und Geburtsvorbereitungskurs im Alltag zur Ruhe kommen“, sagt Gleixner. Er kündigt neben dem Babykonzert noch zwei weitere Vorhaben an: Ein Eltern-Baby-Musikerlebnis für Babys und Kleinkinder zwischen sechs und 18 Monaten samt Begleitperson. Und – ebenfalls in einer Kleingruppe – Musik und Klänge für werdende Mütter. Die Kurse kommen bei einer entsprechenden Nachfrage (fünf bis sechs Babys und ein Elternteil) zustande.

Die Teilnahme kostet nichts

Der Termin ist am Sonntag, 15. März, um 10.30 Uhr in der Günzburger Musikschule. Die Teilnahme kostet nichts. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Das kann per E-Mail geschehen, die Adresse lautet musikschule@guenzburg.de. Oder aber telefonisch unter 08221/1806. Ab 2. März ist die Schule nach den Ferien wieder besetzt. Dann wird auf eingegangene Mails und Anrufe reagiert. Man kann sich aber schon jetzt anmelden.

Dieselbe Nummer und Mailadresse gilt für die kostenpflichtigen Kurse „Eltern-Baby-Musikerlebnis“ sowie „Musik und Klänge für werdende Mütter“.

