Günzburger Nikolausmarkt 2019: Termin, Programm, Öffnungszeiten

Auch 2019 findet wieder der Günzburger Nikolausmarkt statt. Hier die Infos zum Weihnachtsmarkt in Günzburg - rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm.

Der ganz spezielle Günzburger Weihnachtsmarkt heißt "Nikolausmarkt". Er hat eine beeindruckende Tradition - schon seit 1889 bezaubert er mit verlockendem Duft von gebrannten Mandeln und sonstigen Leckereien. Den Besucher erwarten festlich geschmückte Stände mit Lichterketten und Tannengrün.

Auch 2019 ist der Nikolausmarkt auf dem Marktplatz und in den Gassen der Altstadt der Günzburger Innenstadt zu finden. Über 50 Marktstände bieten ihre Waren an. Das Sortiment ist bunt gemischt - Vereine, Schulklassen, Privatpersonen und Händler bieten eine Vielfalt schöner Dinge an.

Nikolausmarkt Günzburg 2019: Start, Öffnungszeiten, Termin

Der Günzburger Nikolausmarkt 2019 findet am Mittwoch, 5. Dezember, statt. Er beginnt um 15 Uhr und endet um 22 Uhr. Für den Gaumen gibt es je nach Geschmack selbstgebackenen Kuchen und Waffeln zu Kaffee und Glühwein oder Flammkuchen, Bratwürste und Gulaschsuppe. Die Geschäfte haben an diesem Tag regulär geöffnet.

Angeboten wird Selbstgefertigtes aus der Region wie Christbaumschmuck und Deko-Artikel aus Holz, Glas und Metall, Wollwaren, Stickereien, Stoff- und Holztiere, Wachskerzen, Sterne, süße Leckereien sowie landwirtschaftliche Produkte.

Günzburger Nikolausmarkt 2019: Es gibt noch mehr Weihnachtsmärkte in der Region

In der rund 21.000 Einwohner starken Stadt Günzburg selbst finden gleich zwei weitere Märkte neben dem Günzburger Nikolausmarkt statt: Die Alpaka-Weihnacht Günzburg und die Altstadtweihnacht Günzburg.

Doch in der Region sind natürlich noch viel mehr Weihnachtsmärkte geboten. Einen Überblick mit Karte bieten wir hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (dwo)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

