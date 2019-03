vor 37 Min.

Günzburgs Cityinitiative steht vor schwierigen Zeiten

Ein neuer Vorsitzender ist nicht in Sicht. Stefan Weißenhorner führt den Günzburger Verein kommissarisch für ein halbes Jahr weiter. Die Citymanagerin legt eine Pause ein.

Von Walter Kaiser

Einen Verein zu gründen ist vergleichsweise einfach. Ihn am Leben zu halten, ist schon schwieriger. Ein beredtes Beispiel dafür ist der Verein Cityinitiative Günzburg, der vor vier Jahren aus der Taufe gehoben worden war. Denn er steht vor erheblichen finanziellen und personellen Problemen. Das wurde bei der Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Panoramasaal der VR Bank deutlich.

Die Cityinitiative wurde, kurz gesagt, gegründet, um Günzburg mit einer Vielzahl von Aktivitäten für Einheimische und Auswärtige noch attraktiver zu machen (Lesen Sie dazu auch: Die ersten Mitstreiter ) . Von Beginn an fungiert Stefan Weißenhorner als Vorsitzender. Aus privaten und beruflichen Gründen wollte er sein Amt niederlegen. „Ich habe nicht mehr die Zeit und die Power, um den Vorsitz nach meinen eigenen Ansprüchen ausfüllen zu können“, erklärte er.

Trotz intensiver Suche findet die Cityinitiative keinen Nachfolger

Doch trotz intensiver Suche fand sich bislang kein Nachfolger. Weißenhorner war deshalb bereit, den Vorsitz kommissarisch zu übernehmen, begrenzt auf sechs Monate. Was danach passiert, ist offen. Nicht nur Oberbürgermeister Gerhard Jauernig appellierte deshalb an die Günzburger Geschäftsleute, sich im Interesse der Wirtschaft und der Stadt insgesamt zu engagieren. Der übrige Vorstand hat die Wiederwahl angenommen, kritisch vermerkt wurde, dass sich bis heute kein einziger Gastronom im Lenkungsausschuss des Vereins einbringt. Dabei seien es gerade die Wirte, die in hohem Maße von den Vereinsaktivitäten profitieren.

Citymanagerin Nikola Gamm geht in Elternzeit

Aus erfreulichen Gründen kommt ein weiteres Personalproblem hinzu. Citymanagerin Nikola Gamm erwartet ihr erstes Kind und wird deshalb in Kürze in Mutterschutz und anschließend in Elternzeit gehen. Weite Teile ihrer Arbeit wird in dieser Übergangsphase die Günzburger Marketing-Agentur Baur übernehmen. Für die Kürze der Zeit sei es nicht möglich, eine Einzelperson für das Citymanagement anzustellen, sagte Weißenhorner.

In ihrem Bericht für 2018 listete Nikola Gamm die wichtigsten Aktivitäten von Cityinitiative und Stadt auf – Oster- und Weihnachtsaktionen, Marktsonntage, Messen, Gewinnspiele, den neuen City-Gutschein und die neue Günzburg-Tasche sowie die Sternenacht, die sehr erfolgreich verlaufen sei und viele Gäste in die Stadt gelockt habe. Ein weitgehend identisches Programm sei auch heuer wieder vorgesehen.

Ohne Fördermittel der Stadt ginge es nicht

Nach Angaben von Schatzmeister Florian Jehle verbuchte die Cityinitiative 2018 gut 214 000 Euro an Einnahmen, die Ausgaben beliefen sich auf rund 147 000 Euro. Da auf einem von zwei Konten noch ein Minus von 18 000 Euro ausgeglichen werden musste und weitere Rechnung zu Beginn dieses Jahres eingegangen waren, beläuft sich der Kontostand aktuell auf 3823 Euro. Für dieses Jahr sind Einnahmen von 166 000 Euro geplant, bei kalkulierten Ausgaben von 152 000 Euro ergäbe das einen Überschuss von 14000 Euro. Aber, so Jehle: „Ohne die Fördermittel der Stadt hätten wir ein Problem.“ Deshalb seien weitere Mitglieder und Förderer vonnöten.

Ein eigenes Problem stellt die Digitale Einkaufsstadt dar. (Lesen Sie dazu auch: Online-Handel: Wie lange gibt es Günzburgs Digitale Einkaufsstadt noch? ) „Die muss sich rechnen“, betonte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Das tut sie aber nicht. „Auf Dauer kann es so nicht weitergehen“, fasste Stefan Weißenhorner die Lage zusammen. Die Cityinitiative steht vor schwierigen Zeiten.

