Gundremmingen

18:01 Uhr

Wie es beim Bau des Mehrgenerationenhauses in Gundremmingen läuft

Der Bau des Mehrgenerationenhauses mit Tagespflege in Gundremmingen schreitet voran. Am Donnerstag wurde im Gemeinderat über die Gestaltung der Außenanlagen diskutiert.

Plus Auch um die Gestaltung der Außenanlagen ging es im Gundremminger Gemeinderat – und um ein neues Feuerwehrauto.

Von Peter Wieser

Die Preissteigerungen in der Baubranche machen auch vor den Projekten der Gemeinde Gundremmingen nicht halt. Wie läuft es beim Anbau des Kindergartens, wie läuft es beim Bau des Mehrgenerationenhauses? In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag gab Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU) zunächst einen Überblick über die Kostenentwicklung zu den beiden großen Bauvorhaben.

