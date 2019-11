vor 49 Min.

Hässlich und teuer: Wenn sich an Wertstoffstationen Müll türmt

Über Müll hinter den Containern an der Lechstraße in Burgau ärgert sich Lore Bigelmayr. Sie selbst hat dieses Foto gemacht.

Eine Anwohnerin ärgert sich über die Situation in Burgau. Doch der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb sieht so etwas häufiger - und kennt dabei keine Toleranz.

Von Christian Kirstges

Nicht nur über Hundekot auf den Gehwegen, der achtlos liegen bleibt, sondern auch über Müll an den Wertstoffinseln wie an der Lechstraße ärgert sich Lore Bigelmayr aus Burgau regelmäßig. „Kaum, dass alles wieder entsorgt ist, sieht es nach kürzester Zeit wieder so aus“, hat sie unserer Zeitung geschrieben und ein Bild beigefügt. „Der Unrat wird hier heimlich still und leise nachts entsorgt. Ich frage mich, was sind das für Menschen, die zu faul sind, ihren Müll auf den Wertstoffhof zu bringen. Man müsste hier eine Kamera installieren, damit diese Umweltsünder entlarvt werden und eine saftige Strafe bekommen.“

Auch der zuständige Kreisabfallwirtschaftsbetrieb ist über die Situation alles andere als begeistert. Wie Werkleiter Anton Fink auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, sei für das sauber halten der öffentlichen Containerstationen viele Jahre lang ein Dienstleister zuständig gewesen, seit 2016 erledige man das mit eigenem Personal. Die derzeit 162 Containerstationen werden in einem festen Turnus angefahren, der sich an Auffälligkeiten und Erfahrungswerten orientiere.

Es ist ein erheblicher Aufwand für Fahrzeuge und Personal

„Wir sind dabei landkreisweit fünf Tage pro Woche unterwegs, Feiertage werden wie bei der Hausmüllabfuhr nach- oder vorgefahren.“ Städtische Bereiche würden häufiger, etwa drei bis fünf Mal pro Woche, ländlich gelegene Stationen seltener, nämlich wöchentlich, angefahren. „Grundsätzlich haben wir kein allzu großes Problem mit (Müll-) Ablagerungen, wenngleich in der Gesamtbetrachtung pro Jahr doch 50 bis 60 Tonnen Abfälle aus der Stationsreinigung anfallen“, erklärt Fink.

Erfreulich sei, dass in den vergangenen Jahren ein deutlicher Rückgang der Mengen aus diesem Bereich festgestellt werde, was sicherlich auch mit der Einführung der Gelben Tonne zu tun habe, und dass deshalb die Dosenbehälter an den Stationen weggefallen sind. Nichtsdestotrotz entstehe ein nach wie vor erheblicher Aufwand für Fahrzeuge und Personal, der auf die Gebührenzahler umgelegt werde und damit die Allgemeinheit zu tragen habe.

Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb will das Verhalten nicht tolerieren

Man spreche dabei nicht von kleinteiligen Abfällen, die eher unbewusst beim Einwurf entstehen könnten wie Glasscherben oder Papierfetzen. „Problematisch sind bewusste Ablagerungen von Wertstoffen oder gezielte Müllablagerungen. Diese sind eher selten, treten aber dann mit einer zeitlichen und mengenmäßigen Häufung auf. Eine umgehende Entfernung ist dringend erforderlich, nachdem mit der ersten Ablagerung die Hemmschwelle für weitere Beistellungen fällt.“

Das Reinigungspersonal sei angehalten, bei jeglicher Ablagerung nach Hinweisen auf den Verursacher Ausschau zu halten. Oft gelinge dies. Ein solches Verhalten habe oft denselben Hintergrund, etwa ein Umzug, „Müllspitzen“ bei Renovierungen oder zu kleine Tonnen. „Ein derartiges Verhalten ist für uns als Kreisabfallwirtschaftsbetrieb in keinster Weise zu tolerieren und auch völlig unverständlich, nachdem wir umfangreiche kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten im Hol-und Bringsystem anbieten.“

Meist sind die Leute zu bequem und stellen ihren Müll anonym ab

Das eine ist die Gelbe Tonne in Verbindung mit einer zusätzlichen Abgabemöglichkeit für Übermengen und sperrigen Großteilen auf den Wertstoffhöfen. Das andere ist ein flächendeckendes Netz an Containerstationen und Wertstoffhöfen. Dort gebe es teilweise mehr als 20 Abfall- beziehungsweise „Wertstofffraktionen“, wo haushaltsübliche Mengen an anfallenden Abfällen und Wertstoffen kostenlos entsorgt werden können. „Die Müllgebühren im Landkreis sind attraktiv; die Größe der Restmülltonne kann vom Haushalt dem Bedarf entsprechend frei gewählt werden.“ Hauptursache der angetroffenen Ablagerungen sei oftmals Bequemlichkeit, Material zu zerkleinern oder der Aufwand, zum nächsten Wertstoffhof zu fahren. „Ein anonymes Abstellen zu später Stunde ist hier deutlich einfacher.“

Die angesprochene Station in Burgau sei unauffällig gewesen, erklärt Fink, möglicherweise habe es einen Anwohnerwechsel gegeben, der zur Vermüllung beigetragen hat. Der Zustand habe sich in den vergangenen Tagen verbessert, wenngleich es dort weiter Ablagerungen gebe. „Unser Reinigungsteam bleibt auf jeden Fall dran.“

