Haldenwang

vor 49 Min.

Haldenwang ehrt zwei seiner ehemaligen Bürgermeister

Plus Georg Holzinger ist jetzt Altbürgermeister von Haldenwang. Rudi Wolf, sein früherer Stellvertreter, bekommt die Silberne Bürgermedaille.

Von Peter Wieser

Die 17. Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats im Bürgersaal des Rathauses war eine besondere. Sie fand auch nicht, wie sonst, an einem Mittwoch statt, sondern am Dienstag. Zwei Punkte standen auf der Tagesordnung: Die Verleihung der Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ an Bürgermeister a.D. Georg Holzinger sowie die Verleihung der Silbernen Bürgermedaille der Gemeinde an seinen früheren Stellvertreter Rudi Wolf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen