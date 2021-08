Haldenwang

vor 16 Min.

Haldenwang rüstet die Straßenbeleuchtung um

Plus Mit der Umstellung auf LED-Technik will die Gemeinde Geld sparen. Warum ein „Brandbrief“ des Musikvereins im Haldenwanger Gemeinderat für Diskussionen sorgte.

Von Peter Wieser

In der Gemeinde Haldenwang gibt es derzeit 118 Leuchtstellen ohne konventionelle LED-Technik. Von diesen würden sich 33 für einen Austausch auf LED-Module eignen, bei den restlichen 85 wäre eine Erneuerung auf LED-Leuchten möglich. Der Gemeinde liegt ein Angebot der LEW Verteilnetz GmbH vor: Die zum Auswechseln vorgesehenen Leuchten und Leuchtmittel würden nach Vertragsabschluss zeitnah ausgetauscht. Für die Gemeinde Haldenwang ergäben sich dabei jährliche Kosten in Höhe von rund 4700 Euro für die kommenden acht Jahre. Gleichzeitig würde sie unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Strompreise etwa 6100 an Energiekosten einsparen, was im Gesamten ein Ersparnis von 1400 Euro im Jahr bedeutet. „Wir würden komplett auf LED umsteigen, wenn eine Lampe defekt ist, wird sie kostenlos ausgetauscht“, erklärte Bürgermeisterin Doris Egger im Gemeinderat.

