Wird die Sanierung des alten Kindergartens in Haldenwang zu teuer?

Der alte Kindergarten in Konzenberg soll renoviert und umgebaut werden. Möglicherweise könnte dies teurer werden als ursprünglich geplant.

Plus Das in die Jahre gekommene "Mäusebär"-Gebäude wird zum finanziellen Kraftakt. Wie die Gemeinde Kosten sparen möchte und was das für die Eltern bedeutet.

Von Peter Wieser

Die neu gebaute Kindertagesstätte „Waldmäuse“ in Konzenberg ist bezogen, jetzt möchte die Gemeinde Haldenwang die Renovierung und den Umbau des alten Kindergartens „Mäusebär“ für eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe angehen. Nur: Wird es bei den Kosten bleiben? Zunächst sei ein wesentlich niedrigerer Betrag im Raum gestanden, dann sei von 800.000 Euro die Rede gewesen, jetzt gehe man von 960.000 Euro aus, gab Dieter Reitenauer in der jüngsten Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats zu bedenken.

