Hand in Hand mit den Fußballstars des FCA

So ähnlich wird das auch in Jettingen aussehen.

Wir vergeben elf Plätze an Kinder, die am 9. Juli das Testspiel in Jettingen besonders erleben

In gut zwei Wochen kommt der FC Augsburg in unsere Region. Am Dienstag, 9. Juli, wird im Jettinger Stadion um 18 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) das erste Testspiel des Bundesligisten angepfiffen – zur Vorbereitung auf die Saison 2019/20, die am 16. August startet. Gegner wird Landesligist FC Gundelfingen sein.

Was an diesem Abend auch sicher ist: Elf Kinder unserer Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, die Fußballstars hautnah erleben zu dürfen. Sie werden mit den Spielern des FC Augsburg und des FC Gundelfingen einlaufen. Ein paar Voraussetzungen gibt es allerdings dafür: Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, bittet der FCA um Verständnis, dass nur Kinder mit einer Körpergröße bis maximal 1,50 Meter einlaufen können. Die Kinder sollten auch ohne ein Elternteil problemlos mit den Betreuern mitgehen. Turnschuhe sind fürs Einlaufen erwünscht – müssen also mitgenommnen oder gleich getragen werden. Die Firma Alko Kober SE stattet die jungen Begleiterinnen und Begleiter mit Trikots aus. Alko Kober SE hat als einstiger Hauptsponsor die Zusage des FC Augsburg für dieses Spiel gehabt.

Wer dabei sein will, bewirbt sich per Mail von jetzt an bis spätestens Mittwoch, 26. Juni, unter der Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de (Stichwort: FCA-Spiel) um einen Platz als Einlaufkind. Bei mehr als elf Kandidaten entscheidet das Los. Nennen Sie bitte in der Mail den Namen des Kindes sowie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, damit wir Sie im Fall des Falles benachrichtigen können. Gleichzeitig erklären Sie sich einverstanden, dass wir die Gewinnernamen in der Günzburger Zeitung (print und online) veröffentlichen dürfen. Eltern der Einlaufkinder (maximal zwei Personen) dürfen natürlich mit ins Stadion.

Wer nicht das Glück hat, Teil der Kindereskorte zu sein, kommt mit einem Ticket auf das Gelände des VfR Jettingen (Preis: zehn Euro, ermäßigt sieben Euro). Am heutigen Montag, 24. Juni, beginnt der Vorverkauf an folgenden Stellen: Alko Kober SE (Großkötz), Mittelschwäbische Nachrichten (Krumbach), Café Fritz (Jettingen-Scheppach), Alko Outlet (Leipheim), Intersport Seeßle (Gundelfingen). Kinder bis sechs Jahre haben bei entsprechendem Nachweis freien Eintritt. (ioa)

