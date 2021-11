Die Handballerinnen des VfL Günzburg landen einen Auswärtscoup

Das Bayernliga-Team des VfL Günzburg schüttelt alle negativen Vorzeichen ab und zeigt in Dachau eine brillante Vorstellung. Eine Handballerin ragt mit 14 Treffern heraus.

Mit dem im Vorfeld nie erwarteten 34:20 (17:10) beim ASV Dachau ist den Bayernliga-Handballerinnen des VfL-Damen ein echter Befreiungsschlag gelungen. Plötzlich sieht das Tabellenbild wieder einigermaßen freundlich aus.

Große Sorgenfalten vor dem Anpfiff

Dabei hätten die Sorgenfalten vor der Partie nicht größer sein können. Wichtige Spielerinnen konnten die Reise ins Oberbayerische gar nicht antreten, außerdem toben sich seit geraumer Zeit verschiedene Erkältungsviren im Kader aus. Das schwächt. Doch schon in der Aufwärmphase war zu spüren, dass die Günzburgerinnen zum Kampf entschlossen waren. Von holder Zurückhaltung und charmantem Auftreten war dann auch nichts zu spüren, aggressiv und laut ging es zu.

Martina Jahn erzielte per Siebenmeter gleich das erste Tor. Sieben solcher Dinger, darunter ein gefühlvoller Lupfer als Handball-Kunststück, sollten ihr bei sieben Versuchen gelingen. Weil sie zudem wie entfesselt aus dem Rückraum warf und dabei sieben weitere Tore aus dem Feld erzielte, zudem die Abwehr zusammenhielt, kann sie getrost als Spielerin des Tages bezeichnet werden.

Der Rückraum macht den Unterschied

Überhaupt machte diesmal der Rückraum den Unterschied. Neben Martina Jahn erwischten auch die durchsetzungsfähige Alena Harder und die wurfgewaltige Tanja Stoll einen Sahnetag. Oder lag es doch an der Abwehr? Die Oberbayerinnen blieben zu passiv, die Schwäbinnen hingegen stellten sich permanent entschlossen in den Weg und zwangen den ASV-Rückraum durch geschickte Antizipation immer wieder zu technischen Fehlern.

Die Auswirkungen auf das Spiel waren schnell zu spüren. Von 3:2 ging es auf 6:2, später von 7:5 auf 12:5. Sieben Tore – ein großer Vorsprung in einem Frauenhandballspiel. Das spürte man auch bei entspannten Halbzeitgesprächen.

Dachau hatte in diesen zehn Minuten ganz andere Probleme, kam aber hoch motiviert aus der Kabine. Das Torewerfen fiel den Günzburgerinnen plötzlich schwer. Als die siebenmalige Torschützin Teodora-Bianca Necula zum 13:19 einwarf, kreisten im VfL-Fanblock triste Gedanken von einem krankheitsbedingten Zusammenbruch. So etwas soll es in der Vergangenheit ja schon gegeben haben.

Nina Porkert stoppt Dachauer Hoffnungen

Doch Nina Porkert stoppte die ohnehin vagen oberbayerischen Hoffnungen jäh. Zuerst wurde sie von Selina Schlund mit einem befreienden Gegenstoßpass auf die Reise geschickt und kurz darauf von Alena Harder eingesetzt. Diese zwei leichten Tore brachen den letzten Widerstand. Der VfL steuerte einem ungefährdeten und sehr deutlichen Auswärtssieg entgegen.

Ein erfolgreiches Comeback gab es zu guter Letzt auch bei den Weinroten: Annelie Galgenmüller, eine frühere Günzburger Leistungsträgerin, beendete ihr Studium in Regensburg und spielte erstmals wieder für den VfL. Drei Tore gelangen ihr dabei. Für die Innenverteidigung und im Angriff haben die Kees-Brüder auf der Trainerbank nun eine zusätzliche, groß gewachsene Alternative. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck; Harder (5), D. Stoll, T. Stoll (5/1), Schütte, Sperandio (1), Beck, Jahn (14/7), Porkert (6), Jooß, Galgenmüller (3)