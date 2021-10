Die erste Bauchlandung für den VfL Günzburg

Zehn starke Minuten, viele mittelmäßige - und dann brechen alle Dämme. Was der Handball-Drittligist VfL Günzburg aus der 20:36-Klatsche in Oppenweiler mitnehmen kann.

Öfter als zweimal sollte es nicht passieren in dieser Drittliga-Saison, dass die Handballer des VfL Günzburg wirklich chancenlos sind. Das hatte ihr Trainer Gábor Czakó im Vorfeld der Runde angekündigt. Eine erstes Mal ist es nun passiert: Beim HC Oppenweiler/Backnang konnten die Weinroten der herausragenden Spielkultur des Gastgebers lediglich zehn Minuten lang standhalten. Danach hielten sie noch ein gutes Stück dagegen, am Ende brachen aber alle Dämme und die Günzburger verloren beim 20:36 das erste Mal in der aktuellen Saison wirklich deutlich.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder Samstag, 9. Oktober 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

HSG Konstanz – VfL Günzburg Freitag, 15. Oktober 2021, 20.30 Uhr Ingun Arena Konstanz

VfL Günzburg – TSV Blaustein Samstag, 23. Oktober 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TV Willstätt – VfL Günzburg Samstag, 30. Oktober 2021, 20 Uhr Hanauerlandhalle Willstätt

TV Plochingen – VfL Günzburg Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim Samstag, 20. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – VfL Pfullingen Samstag, 27. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg Samstag, 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Von der ersten Minute an überzeugte das gastgebende Team mit einer temporeichen Angriffsleistung, einer stabilen Abwehr und dem besten Spieler an diesem Tag, Torhüter Jürgen Müller. Das erste Tor des Spiels sollte dann auch dem späteren Gewinner gehören. Noch hielten die Weinroten motiviert dagegen. In der Abwehr wurde viel gelaufen, um Torhüter Sascha Langhans, der erstmals beginnen durfte, bestmöglich zu unterstützen. Auch im Angriff setzten die bayerischen Schwaben einige sehenswerte Aktionen. Die lautstark mitgehenden 450 Fans erlebten ein noch offenes Spiel.

Der erste von insgesamt drei verworfenen VfL-Siebenmetern sollte dann den ersten Zwischenspurt der Gastgeber einleiten. Über das 4:4 (9.) ging es wesentlich schneller, als es Trainer Czakó lieb gewesen sein dürfte, zum 8:5 (15.).

Aus dem 6:8 wird schnell ein 6:12

In der anschließenden Auszeit wurde vor allem der Angriff neu justiert. Ziel ist gewesen, die hochgewachsene und harte 6:0-Abwehr des Gegners durch einen breiten Spielaufbau und schnelle Beine auszuspielen. Jakob Hermann schaffte es zwar noch, mit einem Rückraumkracher zu verkürzen, danach allerdings gab Oppenweiler richtig Gas. Zu stark jedenfalls für die nun in Abwehr und Angriff chancenlosen Günzburger. Ausgehend vom 8:6 (16.) stellten die Einheimischen schnurstracks auf 12:6 (21.).

In den verbleibenden zehn Minuten bis zum Seitenwechsel schafften es die Weinroten immerhin, sich noch einmal zu finden. Sie bereiteten dem HC wenigstens im Angriff einige Probleme. Belohnt wurde das mit dem überschaubaren Sieben-Tore-Rückstand zu Halbzeit (9:16) und einer Roten Karte gegen die Württemberger, die sich Jakub Stryc in der Schlusssekunde durch seine dritte Zeitstrafe einhandelte.

Lesen Sie dazu auch

Fehlende taktische Disziplin

In der Halbzeit-Ansprache wurde neben der zu durchlässigen Abwehr insbesondere die fehlende taktische Disziplin im Angriff thematisiert. Zumindest aus der Kabine kam der VfL auch prompt frischer und ihm gehörten direkt die ersten beiden Tore. Die aufkeimende Hoffnung erstickten die erfahrenen und kaltschnäuzigen Gegner schnell. Ein jetzt in einer anderen Liga spielender Torwart, eine tolle Abwehr und ein schlagkräftiger Angriff sorgten beim Stand von 20:13 (40.) für die Vorentscheidung. Danach waren die Günzburger eher mit sich selber als mit dem Spiel beschäftigt und es paarten sich einfache technische Fehler, nicht wirklich gute Wurfchancen und eine löchrige Abwehr. Ein Gegner, der zu den oberen Mannschaften der Liga gehört, nutzt diese Einladungen natürlich aus. Über das 24:14 (45.) ging es zum 33:19 (58.) und schließlich zum Endstand von 36:20.

Gerade in der letzten Viertelstunde ging aufseiten der Donaustädter kaum etwas zusammen. Die Spieler um den diesmal als Co-Trainer agierenden Michael Jahn müssen einmal mehr die gemachten Fehler aufarbeiten und gleichzeitig den Blick auf kommende Aufgaben richten.

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Pfetsch (3), Buck (2), S. Jahn (1), Toth (2), Hermann (3), Meye, Jensen, A. Jahn, Sanchez (2), Köppel, Jäger (1), Alves (4), Riemschneider (1)