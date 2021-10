Endlich feiert der VfL Günzburg einen Drittliga-Sieg

Handball-Drittligist VfL Günzburg tut sich im Kellerduell schwer und hat am Ende ein bisschen Glück. Ist das 27:26 gegen den TSV Blaustein der ersehnte Befreiungsschlag?

Endlich ist es wieder da, dieses unbeschreibliche Gefühl des Sieges. Lange, allzu lange hatten die Handballer des VfL Günzburg darauf warten müssen. Nun, am 23. Oktober 2021, gelang den Männern mit einem 27:26 (13:12) gegen den TSV Blaustein der erste doppelte Punktgewinn seit dem Aufstieg in die 3. Liga 2020. Zentnerschwere Last fiel Spielern, Trainern und Fans vom Handball-Herz, selten wurde sich so gefreut. Die 60 Minuten zuvor waren ein Tanz auf des Messers Schneide und absolut nichts für schwache Nerven gewesen.

Viele Verletzte beim VfL Günzburg

Schon die ganze Vorbereitung war schwierig. Pascal Bucks Verletzung stellte sich zwar nicht als das Schreckgespenst Kreuzbandriss heraus, eine Operation dürfte dennoch kaum vermeidbar sein. Dann fiel auch noch Sergi Alá Sánchez mit Wadenproblemen aus. Von drei Linkshändern war urplötzlich nur noch Andre Alvez übrig, der erneut ein starkes Spiel machen sollte. Und das ist ja nicht alles. Seit langem fehlen mit Matevz Kunst und Julian Ruckdäschl Leistungsträger.

Doch auch den Blausteinern ging es nicht besser. Bei ihnen wütete die Grippe, damit bis zum erhofften negativen PCR-Test auch immer der Corona-Verdacht. Am Ende konnten mit Torjäger Philipp Frey und Spielmacher Krisztian Galli zwei wichtige Akteure gar nicht eingesetzt werden, Jan-Marco Behr biss auf die Zähne. Noch am Freitag wurde von TSV-Seite auf eine Spielverlegung gedrängt. Doch der VfL wollte eine Entscheidung um die Rote Laterne in dieser Staffel G der Dritten Liga.

700 Fans in der Rebayhalle

Dann ging es los vor 700 gespannten Fans. Einige Blausteiner waren zur Pflege der Fröhlichkeit sogar mit dem Zug angereist. Der Harthauser Fanfarenzug heizte die Stimmung ordentlich auf.

Auf Rückraumrechts, der Position des Linkshänders Pascal Buck, durfte bei Günzburg Rechtshänder Stephan Jahn ran. Mit viel Übersicht und taktischer Disziplin löste er diese Reifeprüfung.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg Samstag, 30. Oktober 2021, 20 Uhr Hanauerlandhalle Willstätt

TV Plochingen – VfL Günzburg Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim Samstag, 20. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – VfL Pfullingen Samstag, 27. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg Samstag, 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Das erste Tor erzielte Steffen Spiß. Er war als Youngster schon zu Blausteiner Landesligazeiten dabei. Nicht nur wegen seiner sieben Treffer zeigte er eine fulminante Leistung. Er sollte viel später, in der 59. Minute, auch den letzten Treffer seiner Farben zum 27:26 markieren und noch einen weiteren fünf Sekunden vor Schluss, dem allerdings – zum Günzburger Handball-Glück und regeltechnisch einwandfrei – die Anerkennung verweigert wurde.

Im Haifischbecken geht nichts locker

Ausgeglichen wogte das Geschehen hin und her. Der VfL Günzburg vergab wieder reihenweise Chancen, scheiterte oft am starken Gäste-Torwart Yannik Ruhland. Allein bis zur 20 Minute waren drei Siebenmeter vergeben. Doch auch die Württemberger taten sich gegen die geballte bayrische Kampfkraft schwer. Zäh wurde gerungen. Als Jakob Hermann, der in Abwehr und Angriff große Fortschritte gemacht hat, zum 11:8 einwarf, hoffte manch Günzburger Fan auf eines der lockeren Heimspielchen, wie sie aus Bayernliga-Tagen bekannt waren. Doch die gibt es im Haifischbecken 3. Liga nicht. Die Blausteiner waren immer dann besonders stark, wenn ihre Stammbesetzung auf der Platte stand. Auswechseln war aber ein größeres Problem als beim VfL. Vielleicht gab das den Ausschlag.

Bei den Weinroten fiel das Torewerfen am einfachsten, wenn die Außen Andre Alves oder Balázs Tóth frei gespielt wurden oder wenn sie nach einem vom erneut sehr sicheren Patrick Rösch gehaltenen Ball auf die schnelle Gegenstoßreise geschickt wurden.

Handball-Stellungskampf

In der zweiten Halbzeit änderte sich am Handball-Stellungskampf wenig. Als Christoph Spiß zum 20:22 (50.) und Jochen Fuchs zum 21:23 (51.) trafen und so die Gäste mit jeweils zwei Treffern in Front brachten, war der Jubel bei den TSV-Fans riesig. Mancher träumte schon von einer Party im Regionalexpress nach Ulm. Doch die jungen Günzburger berappelten sich. Immer ein anderer holte die Kohlen für sein Team aus dem Feuer. Patrick Rösch steigerte sich nochmals, Manuel Riemschneider blieb mutig und wurde erfolgreich. Daniel Jäger traf zweimal hintereinander, machte aus einem Rückstand einen Vorsprung. Bei seinem 24:23 (55.) war die Begegnung neu gekippt. Kämpfer Yannick Meye erzielte knapp zwei Minuten vor Schluss vom Kreis das wichtige 27:25.

Verhängnisvolle Trainer-Entscheidung

Aber da war noch dieser Steffen Spiß. 92 Sekunden vor Schluss erzielte er das 27:26. Wieder erlangten seine Blausteiner den Ball. Und tatsächlich traf erneut derselbe Blausteiner, bedrängt von drei Günzburgern, aus dem Gewühl heraus. Aufbrausende Freude im Gästeblock. Schnelle Kühlung der Glücksgefühle durch einen Pfiff vom Kampfgericht und das deutliche Schiedsrichterzeichen: Auszeit. Trainer Markus Klemencic-Müller hatte kurz zuvor eine beantragt. Auch wenn der Ball schon im Tor war, es zählt einfach nicht. Vorwerfen kann man das dem neuen TSV-Trainer nicht. Plötzlich freuten sich die VfL-Fans. Stehend applaudierend erlebten sie die letzten fünf Sekunden nach der Auszeit noch mit, den Sieg nah vor Augen. Dann war Schluss. Der Rest war weinroter Jubel. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Pfetsch, M. Jahn, S. Jahn, Tóth (5), Hermann (5), Meye (2), Jensen (1), A. Jahn, Köppel, Jäger (5), Alves (5), Riemschneider (4/1)