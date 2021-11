Handballer des VfL Günzburg haben die Lust am Gewinnen entdeckt

Wie sich die Weinroten auf das Drittliga-Kellerduell in Plochingen einstellen und was die Gastgeber an Qualität zu bieten haben.

Das wird eine vergleichsweise kurze Fahrt für die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg: In der nicht einmal 100 Kilometer entfernten Schafhausäckerhalle in Plochingen treten sie an diesem 13. November ab 20 Uhr beim dort heimischen TV an. Klingt nach einem lockeren Kurztrip, doch handballerisch ist genau mit dem Gegenteil zu rechnen. Hart, nervenaufreibend und phasenweise ungemütlich wird es werden.

Der VfL Günzburg ist Drittletzter

Zwar hat der VfL zuletzt zweimal hintereinander gewonnen, doch 5:13 Punkte bedeuten halt immer noch nur den drittletzten Platz in der Zwölfer-Spielgruppe, während die Württemberger mit gerade mal zwei Punkten gar noch eine Position tiefer hängen. Der TV will dem Mittelfeld mit aller Macht näher rücken, endlich den ersten Sieg dieser Spielzeit landen. Der VfL dagegen hat die Lust am Gewinnen gerade erst gefunden. Beide Ziele sind nicht gut vereinbar – die richtige Voraussetzungen für ein packendes Duell.

Junge Spieler treffen alte Bekannte

Der Plochinger Drittliga-Handball profitiert von einer Kooperation mit dem großen Handball-Bruder FrischAuf Göppingen. Viele starke Göppinger Jugendspieler, die den Sprung in die erste Liga nicht oder noch nicht geschafft haben, sammeln beim TV Spielpraxis. Deshalb werden die Günzburger Youngster Stephan Jahn und David Pfetsch einige Spieler wieder treffen, mit denen sie in der A-Jugendbundesliga um Punkte rangen. Dazu gehören Oskar Neudeck, Julian Mühlhäuser und Yannik Leichs, der mit bislang 62 Treffern auch die interne Torschützenliste anführt.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim Samstag, 20. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – VfL Pfullingen Samstag, 27. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg Samstag, 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Von den Jung-Löwen kam mit Max Hejny zudem der viel gesuchte wurfgewaltige Linkshänder für den rechten Rückraum dazu. Sein Vater Günther war zu Günzburger Zweitligazeiten selbst ein gefürchteter Rückraumwerfer, insbesondere für den VfL Pfullingen.

Wie in nahezu jedem Spiel begegnet auch VfL-Trainer Gábor Czakó einem alten Handball-Freund. Diesmal ist es Manuel Weinbuch, der jahrelang bei der TSG Söflingen Leistungsträger zwischen den Pfosten war. Es kann nie schaden, wenn man den gegnerischen Torwart gut kennt.

TV Plochingen wechselt den Trainer

Um der Plochinger Mannschaft einen neuen Impuls zu verleihen, entschlossen sich die TV-Verantwortlichen vor einiger Zeit, sich von Trainer Michael Schwöbel zu trennen. Christian Hörner wurde sein Nachfolger. Doch der ganz große Umbruch blieb bislang aus; der Weg ins Tabellen-Mittelfeld ist weit. Zuhause setzte es zuletzt gar eine 26:39-Packung gegen den TV Willstätt, bei dem der VfL wenige Tage später einen sensationellen Auswärtssieg landen konnte. Beim jüngsten Auftritt in Söflingen dagegen war es arg knapp. Am Ende unterlagen die Plochinger aber wieder 28:30. Die Verantwortlichen erkannten jedoch Steigerungen, insbesondere die Kooperation mit dem sehr agilen Kreisläufer Julian Mühlhäuser habe sich verbessert und die Deckung sei zupackender und beweglicher geworden. Es fehlte einfach an der Angriffseffektivität und am Rückzugsverhalten, hieß es.

Seitdem hatten sowohl die Günzburger als auch die Plochinger Trainer zwei Wochen Zeit, weitere Stellschrauben zu drehen, um die eigene Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Beim VfL wurde gewohnt konzentriert weiter trainiert. An der stets schwierigen Personalsituation hat sich nichts geändert. Umso mehr gilt es, im Rhythmus zu bleiben. Und, wenn es irgendwie geht, den Zweimal-Erfolg in eine Siegesserie münden zu lassen. (AZ)

Fahrt und Eintrittskarten

Fans des VfL Günzburg können im Teambus mitfahren. Anmeldungen per E-Mail nimmt Dieter Pohl entgegen (pohl.dieter@gmx.de). Eintrittskarten müssen über die Homepage des Gastgebers gebucht werden (tvp-handball.net). Es gibt keine Abendkasse.