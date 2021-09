So kommen Sie zum Handball-Derby in Günzburg

Drittliga-Handballer des VfL Günzburg verlosen für das Heimspiel gegen die TSG Söflingen 3x2 Eintrittskarten. Was sie dafür tun müssen.

Jetzt gilt’s für die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg. Trotz guter Leistungen und einer ansteigenden Formkurve setzte es bisher drei Niederlagen für das Team von Trainer Gábor Czakó. Mit einem Heimsieg gegen die TSG Söflingen wollen sich die Weinroten nun auf den Weg aus dem Tabellenkeller machen. Anspiel zu diesem Derby ist am Samstag, 25. September, um 20 Uhr.

Hoffen auf die Hexenkessel-Atmosphäre

Die Gastgeber hoffen trotz aller pandemie-bedingten Auflagen auf Hexenkessel-Atmosphäre in der Rebayhalle. Mit ein bisschen Glück können Sie, liebe Leser, kostenlos dabei sein. In Zusammenarbeit mit unserer Redaktion lädt der VfL Günzburg insgesamt 3x2 Leser zum Derby ein. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie bitte unter dem Stichwort „ Handball“ eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de und teilen uns mit, warum gerade Sie zwei Eintrittskarten erhalten sollten. Die nettesten und originellsten Bewerbungen werden wir bevorzugt behandeln. Und bitte: Geben Sie eine Telefonnummer an, unter der wir Sie im Gewinnfall erreichen können.

Einsendeschluss ist am Donnerstag, 23. September 2021, um 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und können ihre Karten gegen Vorlage eines Ausweises an der Abendkasse abholen. Wichtig: Für den Hallenbesuch gelten die 3G-Regeln!

Lesen Sie dazu auch