Hans Reichhart spricht von großartigen Jahren

Wie sich der Bürgermeister Jettingen-Scheppachs in seiner letzten Sitzung verabschiedet hat

Von Heike Schreiber

Für Bürgermeister Hans Reichhart hat sich am Dienstagabend der Kreis geschlossen. Seine erste Sitzung im Marktgemeinderat musste am 2. Mai 1978 in die Schulturnhalle verlegt werden, weil das Rathaus damals umgebaut wurde. Zwar wurde bis vor kurzem wieder am Rathaus gebaut, doch die Arbeiten waren pünktlich abgeschlossen, sodass die letzte Sitzung Reichharts im frisch renovierten Sitzungssaal über die Bühne hätte gehen können. Diesmal kam die Corona-Pandemie dazwischen, die Sitzung fand in der Turnhalle der Eberlin-Mittelschule statt. Wie 42 Jahre zuvor.

Corona bestimme die letzten Tage seiner Amtszeit, vieles könne aufgrund des Kontaktverbots nicht erledigt werden, bedauerte Reichhart. Zumindest bei Baumaßnahmen habe die Gemeinde noch einmal so richtig Gas gegeben und vieles in die Wege geleitet, damit dem künftigen Bürgermeister mit seinem neuen Rat der Einstieg erleichtert werde. „Ich habe mich in den letzten Sekunden meiner Amtszeit noch mal voll reingehängt, das war mein Anspruch“, erklärte Reichhart am Ende eines vierstündigen Sitzungsmarathons in der Turnhalle.

Ganz oben in der Liste der abgearbeiteten Projekte nannte Reichhart den Rathausanbau und die Sanierung des bestehenden Baus. Das Fundament für das Millionenprojekt Kinderkrippe am Johann-Breher-Kindergarten sei gelegt, die Baufreigabe erteilt, jetzt könne ausgeschrieben werden. Auch die Planungen für den millionenschweren neuen Hochbehälter laufen, die Arbeiten am Gehweg entlang der Siemensstraße in Scheppach haben begonnen, das Dach am Scheppacher Feuerwehrhaus wird neu gedeckt. Reichhart zeigte sich erleichtert, dass diese und viele weitere Projekte vor dem Ende stehen, er sei dankbar für das Erreichte.

Doch während seiner gesamten Amtszeit sei sein eigentliches Ziel nicht gewesen, möglichst viele Bauprojekte anzukurbeln oder Macht auszuüben. Die Menschen seien ihm in all den Jahren am allerwichtigsten gewesen, die Begegnungen mit ihnen. Er haben von jedem einzelnen profitiert. „Es war eine großartige Zeit.“ Es sei ihm eine Ehre gewesen, dem Markt zu dienen. Jetzt freue er sich, frei und Großvater zu sein.

Reichhart versäumte es nicht, seinen Stellvertreter Hermann Högel, der ebenfalls nach dieser Legislaturperiode sein Amt abgibt, besonders hervorzuheben. Sie hätten 18 Jahre lang zusammengearbeitet, es habe ein Riesenvertrauen geherrscht, jeder habe gewusst, wie der andere denkt. Danke sagte er auch den Fraktionsvorsitzenden und allen Markträten, die ihn mit kritischen Anmerkungen geerdet hätten. Seinem Nachfolger Christoph Böhm wünschte Reichhart, den Herausforderungen gewachsen zu sein und Verantwortung zu übernehmen.

Hans Reichhardt (Freie Wähler) betonte, dass der Bürgermeister zwar manchmal etwas aufbrausender gewesen sei, aber immer für seinen Markt verbal gekämpft habe. Er wünschte ihm einen gesunden und sorgenfreien Schlaf ab dem 1. Mai.

Zweiter Bürgermeister Hermann Högel wählte kurze, aber intensive Dankesworte. „Was Du geleistet hast, mit so viel Leidenschaft, verdient höchste Anerkennung. Du kannst auf ein großes Werk zurückblicken. Du kannst Dich getrost zur Ruhe setzen.“ Mit dem Applaus aller Räte endete für Hans Reichhart die letzte Sitzung.

