vor 36 Min.

Haus am Günzburger Bahnhof explodiert: Zehn Leichtverletzte

In Günzburg hat es eine Explosion in einem Haus gegeben.

In Günzburg hat es heute Morgen eine Explosion in einem leerstehenden Haus in der Nähe des Bahnhofs gegeben. Das betrifft auch die Bahnstrecke Ulm-Augsburg.

In Günzburg hat es am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine Explosion in einer leerstehenden Tierzuchtanlage in der Nähe des Bahnhofs gegeben. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind weiterhin vor Ort im Einsatz.

Nach ersten, noch nicht gesicherten Erkenntnissen sei wohl ein Gastank explodiert, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Zehn Personen seien leicht verletzt.

Bahnhofsgebäude und Fahrzeuge beschädigt, Asylbewerberheim wird evakuiert

Durch die Druckwelle beschädigt wurden nach Angaben der Polizei auch bis zu 30 Fahrzeuge, das Bahnhofsgebäude sowie ein Asylbewerberheim. Dort wurde das Hausdach eingedrückt. Das Gebäude werde nun evakuiert, so der Polizeisprecher. Der Schadensradius wird auf gut 100 Meter geschätzt.

"Das Gebäude ist komplett weg", sagt ein Polizeisprecher. Lediglich die Außenmauern würden noch stehen. Der Dachstuhl sei aufgerissen, Balken und andere Baustoffe - darunter auch Asbestplatten - seien durch die Detonation bis zu 50 Meter weit weggeschleudert worden.

Ein Teil davon befindet sich laut Polizei im Gleisbereich am Bahnhof, weshalb es auf der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg derzeit zu Beeinträchtigungen kommt.

Explosion am Bahnhof Günzburg: Zugverkehr eingestellt

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind im Bahnhof Günzburg derzeit alle Gleise gesperrt. Die Züge aus Richtung Augsburg verkehren bis Offingen und enden dort vorzeitig. Züge aus Richtung Krumbach verkehren bis Ichenhausen und enden ebenfalls vorzeitig.



Ein Schienenersatzverkehr mit dem Bus zwischen Offingen und Ulm, sowie zwischen Ichenhausen und Günzburg sei mittlerweile eingerichtet, so die Bahn. Die Busse würden demnach in Günzburg gegenüber des Bahnhofs bei der Firma Küchle halten. (AZ)

