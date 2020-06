17:30 Uhr

„Heil Hitler“ und Nazi-Gruß bei FCA-Spiel in Jettingen

Der FCA war im Sommer 2019 in Jettingen zu Gast. In der Halbzeitpause gab es einen Zwischenfall.

Plus Der Vorfall in der Halbzeitpause im VIP-Bereich des Sportparks ist nun ein Fall fürs Gericht. Der Richter hat für den Angeklagten eine spezielle Strafe.

Von Wolfgang Kahler

Beim Freundschaftsspiel des FC Augsburg im Jettinger Stadion im vergangenen Jahr, hatte ein 61-Jähriger „Heil Hitler“ gebrüllt und den verbotenen Armgruß gezeigt. Das brachte dem Arbeitslosen, der bereits öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, nun bei der Verhandlung im Amtsgericht Günzburg eine viermonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung ein.

Die Bundesliga-Kicker des FC Augsburg verbuchten bei ihrem Saisonauftakt-Testspiel gegen den FC Gundelfingen am 9. Juli 2019 im Sportpark einen sportlichen Erfolg mit einem 6:0. Doch der Fußballanhänger aus dem östlichen Landkreis, der sich in der Halbzeitpause im VIP-Bereich aufhielt, fiel aus der Rolle: An einem Tisch grölte er „Heil Hitler“ und streckte den rechten Arm nach oben, wie ihm die Staatsanwältin vorwarf.

Dazu wollte der Mann nun vor Gericht keine Angaben machen, weil es schon so lange her sei. Mehr zur Aufklärung trugen drei von fünf geladenen Zeugen bei. Der Betriebsleiter einer Jettinger Firma hatte damals mit dem Betriebsinhaber an einem der Tische im VIP-Bereich gesessen. Der Angeklagte sei schon an ihrem Tisch gewesen, weil er sich nach Holzresten erkundigt habe. Kurz danach habe der Zeuge gehört, wie der Mann die justiziablen Ausdrücke „geschrien“ habe, „alle haben es gehört, er war es 100-prozentig“.

Der Mann hat nicht zum ersten Mal Ärger mit der Justiz

Der Angeklagte habe zwar angetrunken gewirkt, aber nicht gelallt. Noch exakter beschrieb der 66-jährige Firmenchef den Vorfall, aber erst, nachdem ihn der Richter aufgefordert hatte. Ein Missverständnis über den Täter schloss der Zeuge schon deshalb aus, weil er den Angeklagten kennt: Er hatte 33 Jahre im Betrieb gearbeitet. Auch den Hitlergruß bestätigte der Zeuge. Er habe einen „Sieg heil“-Ruf gehört, sagte ein weiterer Mitarbeiter: „Er hat eine sehr markante Stimme.“ Wie viel Alkohol beim Angeklagten im Spiel gewesen war, konnte der Zeuge nicht sagen, nur dass einige Runden Schnaps an dessen Tisch mit mehreren Gästen gegangen sei.

Der 61-Jährige hatte nicht zum ersten Mal Ärger mit der Justiz, wie Einträge im Bundeszentralregister zeigten. Sie beginnen vor neun Jahren mit einer Geldstrafe wegen Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Es folgte eine Geldstrafe. Und da der Mann vor fünf Jahren bei einem Heimspiel des TSV 1860 München Polizisten beleidigte, bedrohte, bei der Festnahme Widerstand leistete und einen Beamten gegen das Schienbein trat, musste er gut 5000 Euro zahlen.

Er fragt seine Frau: "Soll ich die fünf Monate absitzen?"

Für die Staatsanwältin war es der Beweis, dass der Angeklagte mit einer Geldstrafe allein nicht zu beeindrucken sei. Sie forderte eine fünfmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung trotz „Bauchschmerzen“, zumal der 61-Jährige keine Reue gezeigt hatte. Der Mann reagierte gelassen: „Kann ich die fünf Monate absitzen?“ Und zu seiner Ehefrau im Zuschauerraum: „Soll ich sie absitzen?“ Die Antwort war eindeutig: Nein. „Na gut, dann nehme ich die Bewährung“, folgte der 61-Jährige dem Rat der Frau. Richter Martin Kramer verhängte eine viermonatige Haftstrafe mit dreijähriger Bewährung, eine eingeschränkte Schuldfähigkeit durch Alkohol liege nicht vor.

Zudem muss der Mann 1200 Euro zahlen und einen schriftlich bestätigten Rundgang durch die Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers Dachau machen. Dies soll zur Aufklärung des Angeklagten über die NS-Zeit beitragen. „Das ist die letzte Straftat mit Bewährung“, warnte Richter Kramer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

