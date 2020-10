vor 30 Min.

Historischer Verein Burgau "platzt aus allen Nähten": Wohin mit den Dokumenten?

Plus Der Historische Verein Burgau sucht verzweifelt nach einer weiteren Bleibe. Denn neben dem Stadttor hat er einen weiteren Standort – doch den kann er nicht mehr auf Dauer nutzen.

Von Peter Wieser

Seine Heimat hat der Historische Verein Burgau eigentlich im Burgauer Stadttor, dem Blockhausturm – dem Wahrzeichen der Markgrafenstadt. Die Innensanierung in den Jahren von 2005 bis 2009 erfolgte seinerzeit federführend durch Mitglieder des Vereins selbst und in Zusammenarbeit mit der Stadt. Seitdem befindet sich darin das sich über vier Geschosse erstreckende Vereinsarchiv mit inzwischen unzähligen Büchern, Ordnern, Schriften und Broschüren sowie zahlreichen Land- und Flurkarten, Bild- und Tondokumenten. Alles ist akribisch geordnet und thematisch strukturiert. Nur: „Wir platzen aus allen Nähten“, erklärt Irmgard Gruber-Egle, Vorsitzende des 250 Mitglieder zählenden Vereins. Zwischenzeitlich sei das Archiv gewachsen und es fehle einfach der Platz.

An der Burgauer Käppelestraße – in dem Gebäude, in dem sich früher das Elektrogeschäft Riethmüller befand – hat der Historische Verein seit zehn Jahren einen etwa 80 Quadratmeter großen früheren Lagerraum im Keller als Depot für weitere Objekte angemietet. Darin befinden sich historische Gegenstände und Haushaltsutensilien, aber auch Unterlagen zum Thema Burgauer Familiengeschichte, mit dem sich der Verein derzeit intensiv befasst. Jedoch: Im Zuge der Umbaumaßnahmen am Gebäude muss der Historische Verein diesen Raum in absehbarer Zeit aufgeben.

Historischer Verein Burgau bräuchte 50 Quadratmeter Platz

Irmgard Gruber-Egle aber betont: „Das heißt nicht, dass man uns ganz schnell vor die Tür setzt.“ Der Eigentümer habe dem Verein viel Zeit gegeben. Christian Doll, der das Gebäude erworben hat, erklärt: Man brauche den Raum, nachdem dieses Haus einer anderen Nutzung zugeführt werde und komplett saniert werden müsse. Dennoch sei der Verein gezwungen, eine Lösung mit anderen Räumen zu finden und das sei schwierig, so Gruber-Egle: „Der Raum sollte über eine Toilette verfügen und die Möglichkeit bieten, einen Schreibtisch unterzubringen. Vor allem aber muss er trocken, heizbar und ebenerdig sein.“

Die Vereinsmitglieder seien zumeist in höherem Alter und das Archiv im Burgauer Stadttor mit der engen Treppe nach oben sei für den einen oder anderen ohnehin schon beschwerlich zu erreichen. Die Vereinsvorsitzende denkt dabei an einen Raum in der Größenordnung von etwa 50 Quadratmetern in Burgau oder der näheren Umgebung, was zumindest eine Zwischenlösung darstellen könnte.

Gruber-Egle: "Wir hängen in der Luft"

Auf der Suche nach Möglichkeiten habe sie bereits zahlreiche Gespräche geführt, unter anderem mit der Stadt. Auch ansässige Unternehmen habe sie um Unterstützung gebeten, es sei aber zu keinem Ergebnis gekommen. Was die Miete betrifft: „Wir sind ein kleiner Verein und bei einem Mitgliedsbeitrag von zehn Euro im Jahr können wir uns keine allzu großen Sprünge leisten.“

Aufgeben will Irmgard Gruber-Egle nicht, auch wenn sie, wie sie sagt, langsam resigniere: „Wir hängen in der Luft und uns drängt einfach die Zeit.“

