vor 3 Min.

Hochstimmung zur Heimpremiere bei Günzburg und Bubesheim?

Bubesheim startet als Favorit ins erste Heimspiel gegen Holzkirchen. Günzburg empfängt Adelzhausen und muss erst einmal Fuß fassen in der neuen Umgebung.

Von Uli Anhofer

Die Heimpremieren dieser noch jungen Saison stehen für die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis an. Schon heute Abend geht der FC Günzburg an den Start. Zu Gast im Auwald ist der BC Adelzhausen. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen. Zum zweiten Auftritt innerhalb von vier Tagen empfängt der SC Bubesheim am Samstag ab 18 Uhr den SV Holzkirchen.

Günzburger Gegner ist schlecht gestartet

Nach dem Fehlstart beim Aufsteigerduell in Mertingen empfängt der FC Günzburg mit dem BC Adelzhausen eine gestandene Bezirksligamannschaft. Das Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kickt seit nun fünf Spielzeiten im zweigeteilten schwäbischen Oberhaus. In der Vorsaison belegten die Adelzhauser den zwölften Rang.

Am vergangenen Sonntag unterlag der BCA beim VfL Ecknach 0:4. Dass die Adelzhauser ohne Torerfolg blieben, kam für den Günzburger Trainer Christoph Bronnhuber überraschend. „Adelzhausen hat eine gute Offensive und mit Dominik Müller einen sehr starken Stürmer“, weiß er. Müller sicherte sich in der Vorsaison mit 27 Treffern die Torjägerkanone in der Bezirksliga Nord.

Die Sportredakteure Jan Kubica (Günzburger Zeitung) und Aleander Sing (Mittelschwäbische Nachrichten) sprechen über den Saisonauftakt der Fußballteams im Landkreis Günzburg. Video: Bernhard Weizenegger

Der FCG-Coach weiß aber auch, dass die Defensive des BCA anfällig ist. Womit die Vorgabe gezeichnet ist: „Wir müssen zielstrebiger agieren als in Mertingen“, gibt Bronnhuber seinen Mannen mit auf den Weg. Bei der 0:2-Niederlage gegen den Mitaufsteiger hätte sich sein Team für den großen Aufwand nicht belohnt. Bis zum Strafraum war das Günzburger Spiel in Ordnung, doch die Kreisstädter erspielten sich kaum Torchancen.

Das soll gegen Adelzhausen anders werden. „Wir wollen die drei Punkte behalten und unsere Serie fortsetzen“, sagt Bronnhuber. In der vergangenen Saison gewannen die Günzburger 13 ihrer 14 Heimspiele. Nur gegen die SpVgg Ellzee gab es ein Unentschieden. Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr.

In der Vorsaison gewann Bubesheim beide Partien gegen Holzkirchen

Das Team aus dem Landkreis Donau-Ries sollte dem SCB liegen. In der vergangenen Saison jedenfalls gewannen die Bubesheimer beide Partien sicher. In Holzkirchen gab es ein 3:0, auf eigenem Platz gewann der SCB 2:0.

Die Gäste schafften in der abgelaufenen Spielzeit als Tabellendreizehnter gerade so den Klassenerhalt in der Gruppe Nord. In ihrem ersten Saisonspiel unterlagen die Holzkircher dem TSV Hollenbach 1:3. Wie’s scheint, geht es auch diesmal nur ums Drinbleiben.

Einen gelungenen Einstand feierte dagegen der SCB. Am Mittwoch gewann die Truppe von Neu-Trainer David Bulik in Altenmünster 3:0. Doch der Coach war mit dem Auftritt seiner Truppe nur teilweise zufrieden: „In der ersten Halbzeit war unser Spiel in Ordnung, wir haben drei Tore erzielt und einige Chancen herausgespielt“, sagt Bulik. Für den zweiten Abschnitt hätten sich die Bubesheimer dann vorgenommen, cleverer zu spielen. „Doch da sind wir ganz schwach aufgetreten und hatten sogar Glück, dass wir nicht das eine oder andere Tor bekommen haben“, resümiert Bulik.

Gegen den SV Holzkirchen wollen die Bubesheimer dem Spiel von Anfang an ihren Stempel aufdrücken. Über den Kontrahenten weiß der neue Coach des SCB bislang wenig, er konnte Holzkirchen auch nicht beobachten. Doch Bulik will sich auf jeden Fall rechtzeitig über das Team informieren. Und „in erster Linie wollen wir auf uns schauen“, erklärt der Spielertrainer selbstbewusst. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr.

