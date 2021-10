Hochwang

06:00 Uhr

Der Zirkus Mulan zeigt in Hochwang Tierdressur und Akrobatik

Plus Der Zirkus Mulan zeigt in Hochwang sein Können. Wie das Familienunternehmen im Corona-Lockdown ums Überleben kämpfte, wer half und wie es viel leichter ginge.

Von Bernhard Weizenegger

Das Baby ist nach drei Monaten schon fast so groß wie der 14-jährige Zirkusclown Leroy. Mit ihrer Mama Tonja und Vater Aladin steht Luisa auf der saftigen Wiese am Ortsrand von Hochwang. Das Kraftfutter, das im Eimer scheppert, ist Musik in den Ohren der Tiere. Eilig laufen sie zu Jaqueline Köllner, um an die Leckerlis zu kommen. Die Leiterin des Zirkus Mulan ist froh, dass die Tiere genug zu essen haben. Das war in den vergangenen 18 Monaten nicht immer der Fall.

