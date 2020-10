12:49 Uhr

Hoher Schaden: Rauchentwicklung in Bubesheimer Firma

Eine Rauchentwicklung bei einer Bubesheimer Firma für Betriebs-, Lager- und Fahrzeugeinrichtungen hat es am Donnerstag gegen 13 Uhr gegeben. Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg eintraf, war die Feuerwehr bereits vor Ort und die betroffenen Gebäudeteile bereits evakuiert. Offensichtlich war die Filteranlage der Rauchabzugsanlage in einer Halle aus ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Der Brandentdecker unternahm laut Polizei noch einen Löschversuch, verständigte jedoch umgehend die Feuerwehr, als er merkte, dass dies keinen Erfolg versprach. Durch den Brand in der Filteranlage war die ganze Halle verraucht. Das Feuer konnte von den vor Ort eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden und die Halle wurde belüftet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (zg)

