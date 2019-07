vor 35 Min.

Honky Tonk lockt viele Tänzer

Kim Carson Band aus New Orleans begeistert in Leipheim das Publikum

Honky Tonk Music, so wie sie in Texas und Louisiana zum Leben dazugehört, hat es kürzlich dank der Country&Western Friends Kötz im gut besuchten Leipheimer Schützenhaus gegeben. Zu Gast war die Kim Carson Band aus New Orleans. Aufgrund der Besetzung ihrer Band mit hochkarätigen Musikern konnte Kim Carson im ersten Set den Fiddler und Sänger Buckshot Willie in den Mittelpunkt stellen, im zweiten Set den Gitarristen und Sänger Johnny Falstaff. Der ausführliche dritte Satz gehörte dann Kim Carson selbst, wobei die Künstler in jedem ihrer Sätze sich von den anderen ein Stück wünschen durften.

Buckshot Willie aus New Orleans ist ein versierter Geiger, Sänger und Entertainer, der auch Tricks mit der Fiddle im Repertoire hat. Die Formation mit Kim Carson am Bass, Johnny Falstaff (Gitarre) und Eric Griffith (Schlagzeug) holte mit Klassikern wie „Louisiana Saturday Night“ oder dem John Anderson Hit „Seminole Wind“ viele Tänzer auf die Tanzfläche. Etwas Western Swing, ein wenig „House of the Rising Sun“, und dann der Fiddle Klassiker schlechthin, der Train Song „Orange Blossom Special“, Buckshot Willie hat gut vorgelegt.

Mit seinem flotten Rockabilly und entsprechenden Gitarrenläufen einerseits und seinen Balladen im Gesangsstil von Chris Isaak andererseits hatte Johnny Falstaff das Publikum rasch auf seiner Seite. Der Cajun-Klassiker von Doug Kershaw „Diggy Liggy Lo“ wurde auf der Fiddle von Buckshot Willie groß herausgebracht, und Kim Carson sang den Hit „I’m not Lisa“ von Jessi Colter. Mit „Gimme that Rockabilly Music“ schloss sich der Kreis für Johnny Falstaff.

Kim Carsons flotter „I-10 West Bound Blues“ kam ebenso gut an wie der Waylon-Jennings-Klassiker „Are you sure Hank done it this way“. Die ruhigeren Lieder wie „Enough heart left to break“, „Missing you“ oder „Burned by an old Flame“ erwiesen sich als tragfähig, ebenso wie der George Strait Klassiker „The Cowboy rides away“, das sich das Publikum von Buckshot Willie gewünscht hatte.

Mit „Going back to Louisiana“ verabschiedete sich Kim Carson von ihren Fans im Leipheimer Schützenhaus, nicht ohne eine Reihe von Zugaben. Am Samstag, 3. August, ab 19 Uhr, feiern die Country Friends Kötz am Sportplatz in Großkötz ein Country-Sommerfest mit den Waikiki Sundowners. (zg)

Themen Folgen