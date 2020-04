vor 25 Min.

Hubert Hafners letzte Diensthandlung als Landrat

Das ist ein "Laugenschlüssel", gebacken von der Günzburger Bäckerei Reiter. Den Schlüssel, den Hubert Hafner (rechts) an Hans Reichhart übergab, hätte man noch besser erkennen können, wenn er aus der Verpackung genommen worden wäre. Doch Hafner wollte in Corona-Zeiten das Gebäckstück lieber nicht berühren.

Der Amtswechsel ist vollzogen: Hans Reichhart hat am Donnerstag von Vorgänger Hubert Hafner die Schlüssel empfangen. Bereits zuvor war viel kommuniziert worden.

Von Till Hofmann

Gewählt wurde er am 15. März, sein Amt tritt er mit entsprechender Vorbereitungszeit am 1. Mai an. Hans Reichhart ist der neue Günzburger Landrat. Der 37-Jährige aus Jettingen-Scheppach hatte sich vor sechs Wochen gegen vier Mitbewerber mit absoluter Mehrheit durchgesetzt, Seither haben sich Hafner und Reichhart häufig gesehen, um sich beispielsweise über laufende Vorgänge auszutauschen. Die Corona-Pandemie machte den Wechsel nicht leichter. An diesem Donnerstag treffen die beiden CSU-Politiker gleich zweimal aufeinander. Der eine Termin ist mit der Schlüsselübergabe bereits Vergangenheit. Der andere Termin steht abends bevor, wenn die CSU-Kreistagsfraktion in Jettingen-Scheppach zu einer Klausursitzung zusammenkommt.

