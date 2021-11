"Alle Jahre wieder": Neue Ausstellung im Schulmuseum Ichenhausen

Plus Vom Christbaumschmücken, Weihnachtskrippen und "ganz anderen" Weihnachtskarten: Im Schulmuseum ist die Schau eröffnet worden. Der Untertitel erinnert an einen Sketch.

Den Weg zum Schlosshof säumten Kerzen, aus den Lautsprechern drang leise Musik und in der Schale knisterte ein Feuer. Stimmungsvoller hätte sich Ichenhausens Schlosshof zur Eröffnung der Sonderausstellung im Schulmuseum, Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums, kaum präsentieren können. Wegen Corona war die Anzahl der Gäste, die sich zunächst draußen versammelt hatten, nicht allzu groß. Für eine Führung hatten sich diese zudem in zwei getrennte Gruppen aufgeteilt.