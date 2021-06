Ichenhausen

06:00 Uhr

Die Jahn-Halle in Ichenhausen soll neu gebaut werden

Die Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Plus Die Stadt Ichenhausen rückt von einer Sanierung der Friedrich-Jahn-Halle ab. Wie die Vorplanung für einen Neubau aussieht und was die Stadträte davon halten.

Von Heike Schreiber

Ichenhausens Zweiter Bürgermeister Franz E. Zenker ( Freie Wähler) und Dritter Bürgermeister Hubert Schuler ( CSU) waren sich am Montag in der gemeinsamen Sitzung von Hauptausschuss und Bauausschuss so einig, dass sie dieselbe Wortwahl nutzten. Beide sprachen von einem "guten Tag für Ichenhausen". Gut deshalb, da die Stadt mit einem Megaprojekt vorwärtskommt: Die 53 Jahre alte Friedrich-Jahn-Halle mit ihrem Lehrschwimmbecken soll nicht nur generalsaniert, sondern komplett neu gebaut werden. Die Vorplanung stieß bei allen Räten auf Zustimmung, auf dieser Basis soll demnächst die Bauvoranfrage eingereicht werden.

