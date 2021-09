Ichenhausen

vor 1 Min.

Ichenhausens neue Satzung zahlt sich aus: Bauherr schafft mehr Stellplätze

Die Stadt Ichenhausen atmet auf: Ein Bauherr hat seine Pläne für ein Mehrfamilienhaus in Zentrumsnähe geändert, die Zahl der Wohnungen reduziert und die der Stellplätze erhöht.

Plus Zum dritten Mal lag der Stadt Ichenhausen ein Antrag für den Bau eines Mehrfamilienhauses vor. Diesmal konnten die Räte guten Gewissens zustimmen.

Von Heike Schreiber

Der Bauantrag für den Bau eines Mehrfamilienhauses in der Günzburger Straße in Ichenhausen kam den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses äußerst bekannt vor. Kein Wunder, mussten sie in der jüngsten Sitzung doch zum dritten Mal darüber abstimmen. Und diesmal gaben sie ihre Zustimmung ohne jegliche Gegenstimme und ohne "Bauchgrimmen", wie es Bürgermeister Robert Strobel nach der Sitzung ausdrückte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen