Ichenhausen

12:00 Uhr

Jüdische Lieder und Literatur zum Sommerausklang in der ehemaligen Synagoge

Jüdische Lieder und Lesung beim Sommerausklang in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen von links Liviu Pectu, Talia Or und Lisa Welzhofer.

Plus In der ehemaligen Synagoge Ichenhausen steht zwischen den Songs jüdischer Komponisten der Roman "Lauf, Ludwig, lauf" im Mittelpunkt.

Von Helmut Kircher

Selbst das Wetter hielt sich streng an das mit „Sommerausklang“ vorgegebene Thema des Abends. Zu milder Wintertemperatur zuverlässig nieselnder Dauerregen. Trotzdem freute sich Organisatorin Nina Goslar über einen nahezu voll besetzten Saal, Kultur hat im Ichenhauser Begegnungstempel sichtlich immer Konjunktur. Die in Jerusalem geborene, in Deutschland aufgewachsene und dort vorwiegend arbeitende Sängerin Talia Or, am Klavier mit animierender Frische begleitet von dem rumänisch-deutschen Pianisten und Dirigenten Liviu Pactu, führte mit einem süffig-süßlichen „Ikh hob dikh tsufil lib“ (Ich hab dich viel zu lieb) aus A. Olschanetskys Musical „Der Drehorgelspieler“, in das Lied-, Chanson- und Musicalschaffen von fünf Komponisten des 20. Jahrhunderts ein.

