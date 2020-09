25.09.2020

Ichenhausen bekommt viel Geld aus der Überraschungskiste

Im Rathaus von Ichenhausen wird gerade fleißig gerechnet, wie sich die Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt auswirken wird. Der Kämmerer präsentierte nun, was ihm Sorgen bereitet, was ihn aber auch zuversichtlich stimmt.

Ichenhausen bekommt 532000 Euro Schlüsselzuweisungen mehr. Der Rückgang bei der Einkommensteuerbeteiligung macht Kämmerer Fritz aber Sorgen.

Von Irmgard Lorenz

Sehr vorsichtig und ein klein wenig optimistisch – auf diesen kurzen Nenner lässt sich das bringen, was Ichenhausens Kämmerer Michael Fritz dem Haupt- und Personalausschuss über die Ergebnisse der Steuerschätzung September 2020 und deren Auswirkung auf die städtischen Finanzen berichtete. Sein Resümee: „Für die Stadt Ichenhausen ist mir nicht bange. Trotzdem gilt Vorsicht und angemessene Zurückhaltung.“

Weniger Gewerbesteuereinnahmen

Schon im April und im Juli hatte der Kämmerer berichtet. Die Aussetzung der Gebühren für die Kinderbetreuung, die Stundungen und Anpassungen von Gewerbesteuervorauszahlungen und die Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen waren im April im Vordergrund gestanden. Den Bericht im Juli prägte dann das mehr als 130 Milliarden schwere 2. Corona-Steuerhilfegesetz, das für das laufende Jahr von 20 Prozent weniger Gewerbesteuereinnahmen (2021: 24 Prozent Minus) und acht Prozent weniger bei der Einkommensteuer ausging. In den Jahren 2022 oder 2023 hoffte man, wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zu kommen.

Ichenhausens Kämmerer Michael Fritz. Bild: Sammlung Fritz

Die Steuerschätzung für September geht von 18,5 Prozent weniger Gewerbesteuereinnahmen aus und rechnet bei der Einkommensteuer mit einem Minus von acht Prozent, was laut Kämmerer Fritz für das laufende Jahr insgesamt 9,8 Prozent weniger Steuereinnahmen ausmacht. Der Einbruch ist also heuer „etwas geringer als erwartet“, dafür erwartet der Bund im kommenden Jahr durch coronabedingte Änderungen im Steuerrecht deutlich geringere Steuereinnahmen.

Bund und Land kompensieren die Ausfälle

Um die Kommunen bei schrumpfenden Gewerbesteuereinnahmen zu unterstützen, gibt es je zur Hälfte von Bund und Land bezahlte Kompensationen, bayernweit stehen dafür 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung. „Ganz geschenkt ist die Geschichte aber nicht“, warnte Ichenhausens Kämmerer, denn diese Kompensationsgelder werden wie reguläre Gewerbesteuereinnahmen behandelt. Das bedeutet, dass die Stadt davon auch Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage entrichten muss. Dennoch malte Kämmerer Michael Fritz nicht schwarz. Die Gewerbesteuerausfälle könne die Stadt „annähernd kompensieren“, sagte er.

Die Stadt Ichenhausen kann nach aktuellem Stand 370000 Euro Kompensationsgelder erwarten, etwa 100000 Euro davon werden die zu zahlenden höheren Anteile bei der Kreisumlage und bei der Gewerbesteuer auffressen, sodass unter dem Strich von den Kompensationsgeldern etwa 270000 Euro in der Stadtkasse bleiben dürften. Michael Fritz sprach von einem „guten Signal“, das Planungssicherheit für den aktuellen Haushalt gebe.

Das neue Rathaus von Ichenhausen. Bild: Bernhard Weizenegger

Die Lage bei der Einkommensteuerbeteiligung hingegen bezeichnete er als „nachhaltig schwierig“. Im Haushaltsplan sind für das laufende Jahr 5,4 Millionen Euro Einnahmen eingeplant, voraussichtlich 800000 Euro weniger werden es wegen der aktuellen Situation aber tatsächlich sein. Die Mindereinnahmen bei den Grundsteuern halten sich mit insgesamt voraussichtlich 10000 Euro in Grenzen, spürbar wird der Einnahmenrückgang jedoch bei der Umsatzsteuer, die mit ursprünglich 556000 Euro angesetzt war und wohl nur 508000 Euro einbringen wird.

Von einem „kleinen Einbruch“ sprach der Kämmerer hier und hatte dann noch „eine absolute Überraschungskiste“ für die Sitzungsteilnehmer: Die Schlüsselzuweisungen, die Ichenhausen bekommt, werden im Corona-Jahr 2020 aller Voraussicht nach auf 2,53 Millionen steigen, im Haushalt sind lediglich zwei Millionen eingeplant.

Erfreuliche Entwicklung

Unter dem Strich erfreulich entwickeln dürften sich nach der Steuerschätzung vom September auch die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Zwar werden bei der Gewerbesteuerumlage voraussichtlich 41000 Euro mehr fällig als geplant, dafür muss die Stadt nach aktuellen Berechnungen dem Landkreis aber nicht 4481000 Euro Kreisumlage überweisen, sondern lediglich 4299000 Euro. Macht also insgesamt bei den Ausgaben für Gewerbesteuer- und Kreisumlage 141000 Euro weniger als geplant.

Allerdings gebe es kein Signal, dass künftige Gewerbesteuerausfälle nochmals kompensiert werden, sagte Fritz, sodass er nicht nur hinsichtlich der Gewerbesteuer, sondern auch mit Blick auf 15 Prozent Rückgang bei der Einkommensteuerbeteiligung durchaus „Sorge“ habe. Was an Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren in die Stadtkasse fließen wird, sei unklar, ein Ausblick auf 2021 und weitere Jahre schwierig und erst nach Mitteilung der Steuerbeteiligungsbeiträge für das dritte Quartal im Oktober möglich.

Mindereinnahmen in den Einrichtungen

Im Übrigen wies der Kämmerer darauf hin, „was Corona sonst so macht“, abgesehen von sinkenden Steuereinnahmen. In einigen Bereichen wie Museum, Bäder und Hallen hat die Stadt Mindereinnahmen, während dauerhafte Mehrausgaben durch die Pandemie bei Reinigung und dauerhaften Hygienemaßnahmen entstehen. Und mit geplanten und teilweise schon begonnenen Investitionsprojekten wie Kindertagesstätten, Feuerwehr und Generalsanierungen habe sich die Stadt unabhängig von Corona dauerhafte Mehrausgaben auferlegt.

