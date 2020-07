vor 33 Min.

Ichenhausen hat kein Geld für die Kür

Derartige Geräte für Eigengewichtsübungen wie im Sportpark Heimenkirch wird es in Ichenhausen so schnell nicht geben. Die Stadt hat derzeit kein Geld dafür.

Plus Die Anträge für einen Bodyweightpark und einen Skaterplatz kommen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Warum die Räte die Ideen trotzdem nicht verwerfen wollen.

Von Heike Schreiber

Die Ichenhauser Stadträte waren sich schnell einig: Es ist derzeit einfach kein Geld in der Kasse, um Küraufgaben wie einen Skaterplatz und einen sogenannten Bodyweightpark zu erfüllen. Eine kleine Gruppe junger Männer hatte den Wunsch an die Stadt herangetragen, im Hindenburgpark ein paar Geräte für Eigengewichtsübungen aufzustellen und nochmals über eine Anlage für Skater nachzudenken. Die Anträge kommen nach Ansicht von Bürgermeister Robert Strobel denkbar ungünstig, da die Gemeinde in der Coronakrise noch besser wirtschaften müsse als in normalen Zeiten. In derselben Sitzung hatte Kämmerer Michael Fritz auf deutliche Einnahmelücken aufmerksam gemacht (wir berichteten). Endgültig begraben werden soll das Projekt trotzdem nicht.

Was steckt eigentlich hinter einem Bodyweightpark? Übersetzt aus dem Englischen heißt der Begriff „Körpergewicht“. Dreh- und Angelpunkt der Szene sind sogenannte Calisthenics-Parks, die in der Regel Stangen verschiedener Höhe und Position umfassen, die wiederum Barren und Reck nachempfunden sind.

Junge Ichenhauser träumen von Klimmzügen im Hindenburgpark

Die Idee für Ichenhausen hatten ein paar junge Männer – wie es im Antrag steht alle 21 und älter –, die sich in ihrer Freizeit speziell mit Übungen wie Klimmzügen, Liegestütz und Dips fit halten. Der Hindenburgpark sei geeignet dafür, zwei bis drei Stangen in unterschiedlichen Höhen seien ausreichend. Beim Bau sei man gerne behilflich oder gestalte es mit Erlaubnis der Stadt komplett in Eigenregie, da alle in handwerklichen Berufen tätig seien. Unabhängig von dieser Gruppe stellte ein weiterer Bürger den Antrag auf einen Skaterplatz.

Bürgermeister Robert Strobel wies darauf hin, dass erst im vergangenen Jahr eine solche Anlage aus finanziellen Gründen abgelehnt worden war. Je nach Größe müssten für einen Skaterplatz mehrere zehntausend bis mehrere hunderttausend Euro hingeblättert werden. Kosten und Nutzen stünden in keinem Verhältnis. „Wir haben nur eine kleine Anzahl Personen, die skatet, aber sehr hohe Kosten“, betonte Strobel. Man habe sich bewusst im vergangenen Jahr gegen eine kleine Anlage entschieden, da diese für Skater schnell uninteressant wäre.

Geräte für Bodyweightpark kosten je nach Größe und Qualität 10000 bis 50000 Euro

Grundsätzlich sei gegen einen Bodyweightpark an der vorgeschlagenen Stelle nichts einzuwenden. Von selbst gebauten Geräten sei der Stadt jedoch abgeraten worden, da gewisse Normen eingehalten werden müssen und Einzelabnahmen erforderlich wären. Mit Kosten von 10000 bis 30000 Euro je nach Dimension und Qualität müsste gerechnet werden. Angesichts eines bereits beschlossenen Doppelhaushalts und klammer Kassen riet Strobel dringend von den Projekten ab. Es sei aber denkbar, bei den nächsten Haushaltsplanungen für 2021 und 2022 noch einmal darüber zu beraten, „ob wir Gelder vorsehen“.

In einen Skaterpark würde Heike Glassenhart (CSU) zwar nicht investieren, die Idee für einen Bodyweightpark fand sie jedoch durchaus interessant. In ihren Augen sei es wichtig, dass sich junge Erwachsene gemeinsam zum Sport treffen könnten, das verbinde. „Aber es funktioniert nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen.“ Derzeit mangele es an Geldern, an einem Standort und einem passenden Konzept. Sie selbst könnte sich vorstellen, einen Trimm-Dich-Pfad im Rohrer Wald ins Leben zu rufen und mit entsprechenden Geräten für Eigengewichtsübungen zu kombinieren. „Damit könnte man viel mehr Menschen erreichen“, sagte sie.

Gerlinde Schweiger: Skaterplatz am V-Markt war eine "Katastrophe"

Die Kommune müsse Prioritäten setzen, urteilte Gerlinde Schweiger (SPD). „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir haben jetzt andere Aufgaben.“ Sie könne die Wünsche der Jugendlichen nachvollziehen. Aber auch Vereine und Fitnessstudios böten Möglichkeiten zum Sport. Von einem Skaterplatz nahm Schweiger Abstand, die Variante am V-Markt sei „eine Katastrophe“ gewesen. Es brauche nicht nur viel Geld, sondern auch klare Regeln. Jeder müsse jetzt Verständnis haben, wenn aufgrund der schwierigen Lage derartige Vorhaben zurückgestellt werden. „Wir vergessen es nicht, vielleicht können wir es im nächsten Haushalt aufgreifen.“

Christian Gorzitze (Freie Wähler) sah es ähnlich, fand aber dass sich die Stadt mit solchen Vorhaben von anderen Kommunen abheben könnte. Ihm schwebt für die Zukunft weniger der Rohrer Wald vor als vielmehr ein Platz am Stadtbad. Dagegen wandte Gabriele Walter (LIB) ein, dass das Stadtbad nur begrenzt von Mai bis September geöffnet habe. Am Ende hoben dennoch alle Räte die Hand für den Vorschlag des Bürgermeisters: Wegen der coronabedingten unklaren finanziellen Entwicklung wird von einem Bodyweightpark und einer Skateranlage abgesehen.

