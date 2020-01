vor 18 Min.

Im Februar ist für Minister Reichhart in München alles vorbei

Hans Reichhart (links) gehört bald nicht mehr dem Kabinett Söder an.

Plus Hans Reichhart wird bald als Kabinettsmitglied zurücktreten, weil er Günzburger Landrat werden will. Was Vertreter von CSU, SPD und Grünen dazu sagen.

Von Till Hofmann

Nach 20 Jahren sitzt mit Hans Reichhart wieder ein Politiker aus dem Landkreis Günzburg am Kabinettstisch – zunächst als Staatssekretär im Finanzministerium. Nach der Landtagswahl im Herbst 2018 „beförderte“ ihn Ministerpräsident Markus Söder zum Bau- und Verkehrsminister in Bayern. Das Amt wird Reichhart aber nicht bis zum Ende der Legislaturperiode ausüben, wie unsere Redaktion Mitte September 2019 exklusiv gemeldet hat. Denn Reichhart will Günzburger Landrat werden und damit die Nachfolge Hubert Hafners antreten.

