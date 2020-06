11:23 Uhr

Im Mai 2021 arbeitet die Polizei im neuen Gebäude

Nach einigen Problemen gehen die Arbeiten an dem Neubau an der Augsburger Straße in Burgau nun gut voran.

Die Finanzierung ist gesichert – und damit auch die Polizeiinspektion Burgau. Diese gute Nachricht beflügelt die Arbeiten am Neubau in Burgau. Das schwierige Bau-Umfeld mit der Hanglage an der Augsburger Straße, Lieferantenprobleme bei den Fenstern (wir berichteten) sowie Verzögerungen bei den Ausschreibungen haben den Neubau etwa ein Dreivierteljahr gebremst.

Es sei laut Landtagsabgeordnetem Alfred Sauter (CSU) ein hartes, zwei Jahre dauerndes Ringen gewesen, das Geld des Freistaats bereitzustellen. Die Baukostensteigerungen wurden nun mit einem Nachtrag von etwa 1,4 Millionen abgesichert. Die genehmigten Gesamtkosten von 6,5 Millionen Euro will Erna Brenner, Leiterin Hochbau am Staatlichen Bauamt, unterschreiten. „Wir versuchen einzusparen, wo es geht“, sagt sie. Die Ausschreibungen für den Innenausbau werden es zeigen. (bwz)

