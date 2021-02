18:15 Uhr

Impfdrängelei: Günzburger Landrat Reichhart ist nicht geimpft

Plus Der Amtskollege im Landkreis Donau-Ries dagegen schon. Und auch der Augsburger Bischof hat sich bereits spritzen lassen.

Von Till Hofmann

Frage: Was haben der Augsburger Bischof Bertram Meier, der am Freitag die Schwestern im Kloster Wettenhausen besucht, und Landrat Stefan Rößle (Kreis Donau-Ries) gemeinsam? Antwort: Beide haben sich impfen lassen, obwohl sie altersmäßig nicht zu der Gruppe zählen, die jetzt an der Reihe ist. Die Begründungen, die von Kirchenseite und Rößle selbst dafür gegeben werden, sind wohl nicht durch die Vorgaben gedeckt, die das bayerische Gesundheitsministerium anführt.

Und wie steht es um Rößles Amtskollegen im Landkreis Günzburg, Landrat Hans Reichhart? „Ich muss Sie enttäuschen, ich bin’s nicht“, sagte Reichhart am Telefon auf die Frage, ob er sich schon habe impfen lassen. Das gelte auch für seine vier Stellvertreterinnen.

"Ich warte natürlich, bis ich an der Reihe bin"

Der frühere Bauminister hat sich aber bereits früh für einen Impftermin registrieren lassen über das landkreiseigene Portal, als dieses Angebot bayernweit noch nicht funktioniert hat. „Das war auch zu Testzwecken, um zu sehen, ob alles funktioniert“, so der 39-Jährige. Und er fügt hinzu: „Ich würde mich echt gerne impfen lassen – aber warte natürlich, bis ich an der Reihe bin.“ Über das Impfverhalten seines Amtskollegen Rößle wollte er sich nicht äußern.

Wie mit übrig gebliebenen Impfdosen verfahren wird, macht der Impfkoordinator für den Landkreis Günzburg, Hermann Keller, deutlich. Mobile Teams konnten am Dienstag im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg acht Portionen nicht verimpfen. Einfach wäre es gewesen, dafür Freiwillige zu finden. „Das geht nicht“, beschied Keller und verwies auf eine Liste der über 80-Jährigen, die geführt werde. Aus dieser Gruppe sollten Personen gefunden werden, die es kurzfristig einrichten konnten.

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen