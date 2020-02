vor 37 Min.

In Günzburg öffnet die erste Eisdiele

Am heutigen Freitag fängt in der Großen Kreisstadt wieder die Eiszeit an. Und die wird nicht kalt, sondern lecker.

Von Till Hofmann

Noch dauert es knapp einen Monat bis zum kalendarischen Frühlingsanfang, da beginnt in Günzburg die Eiszeit. Damit ist keine klirrende Kälte gemeint. Die Rede ist von Schokolade, Stracciatella und Co. Als erste von drei Eisdielen, die sich in der Innenstadt alle innerhalb eines Radius von gut 100 Metern befinden, macht das in Forumsnähe liegende „Stanghetto“ am heutigen Freitag auf. Bislang nannte sich das Eiscafé „Boutique del Gelato“. Die veränderte Bezeichnung soll an den Familiennamen der Betreiber, Stangherlin, erinnern.

Die beiden anderen Eiscafés, das „Numero uno“ und das „Mediterranea“ am Marktplatz sind noch nicht geöffnet. Auch entsprechende Hinweise auf ein Datum finden sich nicht in den Schaufenstern.

