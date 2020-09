15:23 Uhr

In Gundremmingen wird für die Atomkraft demonstriert

Die Initiative der Nuclear Pride Coalition ruft auch in Gundremmingen zu einer Demonstration für den Erhalt und Ausbau der Atomkraftwerke auf.

Eine Demonstration für Atomkraft gibt es am Sonntag, 20. September, in Gundremmingen. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Hygstetter Straße. Die Demonstration findet im Rahmen von „Stand up for nuclear“ statt, einer weltweiten Initiative der Nuclear Pride Coalition, die sich für Erhalt und Ausbau der Atomenergie einsetzt.

Im September führen Pro-Kernkraft-Aktivisten in aller Welt Kundgebungen für mehr Kernenergie durch. Kernkraftwerke erzeugten sauberen und kohlendioxidfreien Strom, heißt es in einer Mitteilung der Initiative, die die Stilllegung von Kohle- und nicht von Atomkraftwerken fordert. Veranstalter der Demonstration ist der Verein Nuklearia in Lingen. Während der gesamten Versammlung ist von allen Teilnehmern eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. (zg)

