vor 56 Min.

In Leipheim heißt es bald: Runter vom Gas

Fast im gesamten Stadtgebiet von Leipheim gilt demnächst Tempo 30. Einige Ausnahmen gibt es allerdings.

Von Angela Brenner

Es war vor allem ein Wunsch aus der Bürgerschaft, dem die Leipheimer Stadträte im September vergangenen Jahres entsprochen haben: Die ganze Stadt soll zur Tempo-30-Zone werden ( Die Stadt wird zur Tempo-30-Zone ) . Jetzt ist es soweit: Nach dem Kinderfest, das vom 13. bis 15. Juli gefeiert wird, sollen die Schilder angebracht werden. Dann heißt es für Autofahrer in (fast) ganz Leipheim: Runter vom Gas. Einige Ausnahmen gibt es allerdings.

Die Stadtverwaltung hat die Pläne der Tempo-30-Zone in den vergangenen Wochen und Monaten mit der Polizei und der zuständigen Verkehrsbehörde beim Landratsamt beraten.

Die Regelung gilt nicht für Weißingen

Da in mehreren Bereichen der Stadt ohnehin schon Tempo 30 gilt, hat der Leipheimer Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen, das Tempo im gesamten Stadtgebiet sowie in Riedheim zu reduzieren. Ausgenommen ist die Ulmer Straße sowie die Schleifstraße in Leipheim und ein Teil der Günzburger Straße sowie die GZ4 in Riedheim. Der Ortsteil Weißingen ist von der Regelung ausgenommen.

Dass auf der GZ4 in Riedheim, quasi die Ortsdurchfahrt, weiter Tempo 50 erlaubt ist, konnten einige Stadträte nicht nachvollziehen. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, hat hier das Landratsamt das letzte Wort. Bürgermeister Christian Konrad erklärte, dass bei einer Kreisstraße nur dann Tempo 30 vorgeschrieben werde, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, sich dort zum Beispiel ein Kindergarten, eine Schule oder ein Altenheim befinde. Das sei in Riedheim nicht der Fall.

Es gilt automatisch Rechts-vor-links

Günter Baumgärtner (CSU) war verwundert, warum ausgerechnet in der Schleifstraße in Leipheim weiterhin 50 Stundenkilometer erlaubt sein sollen. Das sei ein „Unding“. Tatsächlich ist es gerade die schwierige Verkehrssituation, die ein Tempolimit in diesem Bereich ausschließt. Da in einer Tempo-30-Zone automatisch die Regelung Rechts-vor-links, wäre die Vorfahrtsregelung in diesem Bereich zu unübersichtlich. So berichtete Konrad von einer Besprechung mit der Polizei. Die Kreuzung müsse erst umgebaut werden, bevor auch hier das Tempolimit umgesetzt werden kann.

Die Ampelanlage an der Kreuzung von Günzburger Straße und Hospitalstraße muss auch aus diesem Grund abgeschaltet werden, da in der Verkehr in einer 30er-Zone nicht via Ampel geregelt werden darf. Ähnliches gilt für den Schutzstreifen für Fahrradfahrer in der Maximilianstraße. Dieser muss ebenfalls entfernt werden, da laut Polizei sonst die Rechts-vor-Links-Regelung zu unübersichtlich wäre.

Mit zwei Gegenstimmen hat der Stadtrat die Tempo-30-Regelung im Stadtgebiet von Leipheim und Riedheim beschlossen. „Etliche Bürger warten schon darauf“, sagte Konrad.

Themen Folgen