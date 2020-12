12:45 Uhr

In Teilen der Stadt Burgau war schon wieder der Strom weg

In Teilen von Burgau ist am Dienstagabend schon wieder der Strom ausgefallen.

Nach den vielen Stromausfällen im Oktober und November blieb in Burgau wieder der Strom weg. Welche Ursache dahinter steckt.

Am Dienstagabend ist es im südlichen Teil Burgaus zwischen 18.15 und 18.45 Uhr wieder zu einem Stromausfall gekommen. Ausgelöst wurde der Ausfall vermutlich durch einen Defekt auf einem Kabel des örtlichen Mittelspannungsnetzes im Bereich der Dillinger Straße. Das teilte der Sprecher der Lechwerke, Ingo Butters, mit.

Der Kabelschaden selbst habe nicht zu einem Ausfall geführt, allerdings seien durch den Defekt in anliegenden Netzverbindungen höhere Belastungen aufgetreten. Dies führte gegen 18.15 Uhr zu einem Schaden auf einem Mittelspannungskabel in Burgau im Bereich des Herrenwegs, der dann den Ausfall zur Folge hatte.

Stromausfall: Haushalte wurden über andere Leitungen mit Strom versorgt

Die Ingenieure in der zentralen Leitstelle von LEW Verteilnetz schalteten gemeinsam mit dem Bereitschaftsdienst der LVN-Betriebsstelle Burgau Verbindungen im örtlichen Stromnetz umgehend so um, dass die Haushalte über andere Leitungen mit Strom versorgt werden konnten. Gegen 18.45 Uhr war die Versorgung wieder hergestellt, so der Sprecher. Das defekte Kabel im Bereich der Dillinger Straße sollte laut Butters im Laufe des Mittwochs repariert und das betroffene Kabel im Bereich Herrenweg auf einer Länge von 600 Metern ebenfalls komplett ausgetauscht werden. Einsatztrupps von LVN sowie von Partnerfirmen mit insgesamt 20 Einsatzkräften seien bereits am Mittwochmorgen im Einsatz gewesen.

Wie berichtet, hatte es Ende Oktober und Anfang November im Bereich Günzburg und Burgau mehrere Stromausfälle und Folgefehler auf Kabeln des örtlichen Leitungsnetzes gegeben. In der Folge hatte LVN bereits sieben Kabelabschnitte mit einer Gesamtlänge von rund drei Kilometern ausgetauscht.

Stromausfälle: Lechwerke haben 300000 Euro investiert

Die Kosten für die Maßnahmen beliefen sich bisher auf rund 300000 Euro, teilte der Sprecher mit. Zeitweise waren bis zu 30 Einsatzkräfte gleichzeitig auf Baustellen in Burgau, Günzburg und Jettingen im Einsatz. LVN habe weitere Kabelstrecken identifiziert, die aufgrund des Störungsgeschehens in den kommenden Wochen noch einmal genauer untersucht, deren Störanfälligkeit messtechnisch bewertet und gegebenenfalls ebenfalls ausgetauscht werden. (zg)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen