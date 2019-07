vor 5 Min.

Informatiker: Keine Angst vor der digitalen Welt

Frank Kargl beschäftigt sich an der Uni Ulm mit Datenschutz und Datennutzung. Viele Aspekte der Digitalisierung, die er nennt, sind erschreckend – doch es gibt Hoffnung.

Da kann einem schon ein bisschen Bange werden beim Vortrag von Frank Kargl: Der Direktor am Institut für verteilte Systeme an der Uni Ulm zeichnet in seinem Festvortrag zum Johannisempfang in Wettenhausen ein zum Teil erschreckendes Bild der fortschreitenden Digitalisierung. Wer bis zum Ende dran blieb, konnte aber schließlich aufatmen: Der Informatiker machte deutlich, dass gerade Europa die besten Chancen habe, den Schutz von Daten durchzusetzen.

Wenn Technologien zerstörerisch wirken

„Datenschutz versus Datennutzung – kann der gordische Knoten zerschlagen werden?“ Unter diesen Titel hatte Kargl seinen Vortrag gestellt. Doch bevor er tatsächlich darauf einging, wie beides in Einklang zu bringen ist, machte der Professor einen Exkurs in den Bereich der Digitalisierung. Die sein kein neues Phänomen, sondern ein Prozess, der sich bereits seit Jahrzehnten hinziehe. Was daran vor allem beängstige, sei die Tatsache, dass die Digitalisierung in Teilen disruptiv, also zerstörerisch wirke. So ist ein Unternehmen wie Filmhersteller Kodak mit dem Siegeszug der digitalen Fotografie praktisch verschwunden. Kargl machte aber klar, dass auch dieser Effekt nicht neu ist: „Technologie war schon immer disruptiv“, so der Forscher. Das zeigte er mit Fotos aus der Zeit der Jahrhundertwende: Hier die Fifth Avenue in New York 1900 voller Pferdegespanne und mit einem einigen versteckten Automobil – dort die gleiche Straße 13 Jahre später, auf der sich ein einziger Pferdewagen zwischen vielen Autos verliert.

Nicht alles Machbare muss realisiert werden

So richtig erschreckend waren aber Kargls Beispiele technologischer Fortschritte der jüngsten Zeit: Roboter, die aufrecht durch unwegsames Gelände marschieren – finanziert durch das US-Militär eine potenzielle Waffe. Oder künstliche Intelligenzen, die in den USA Richtern dabei helfen sollen, die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern zu ermitteln – und dabei ausgesprochen rassistisch entscheiden. „Für uns Forscher stellt sich dabei die Frage, wie ethische Grundlagen in diesen Maschinen abgebildet werden können.“ Kargl warnte davor, alles Machbare zu realisieren. „Wir dürfen diese Maschinen nicht bauen, wenn wir sie nicht genau verstehen.“

Wie Datennutzung und Datenschutz zusammenkommen

Der Informatiker, selbst mit einer Smartwatch am Handgelenk ausgestattet, zeigte in diesem Zusammenhang auf, wie viele sensible Daten auf unterschiedlichste Art freiwillig abgegeben werden. Ob es nun Vitaldaten über die „intelligente“ Armbanduhr sind, freiwillig eingesandte DNA-Proben für Selbsttests oder sendefähige Implantate: „Wir sind unheimlich schlecht darin, auf unsere Daten aufzupassen“, resümierte Kargl. Dabei gebe es durchaus Technologien, die Datennutzung bei gleichzeitigem Schutz in Einklang bringen können. Als Beispiel nannte er die Nutzung von Mietwagen. Sei diese auf ein Gebiet beschränkt, könne ein eingebautes GPS-Gerät der Verleihfirma darüber Auskunft geben, ob der Kunde sich innerhalb der erlaubten Zone aufhält oder hinaus fährt. Ungefiltert sende das Gerät jedoch auch Daten, die den Vermieter schlicht nichts angehen: Wo der Kunde genau hinfährt – solange er sich im erlaubten Bereich bewegt – ist schließlich dessen Sache. „Wir haben dafür ein System entwickelt, das die Daten verschlüsselt überträgt. Der Autovermieter erfährt nur: Ist das Auto drinnen oder draußen aus der erlaubten Zone.“

Die viel kritisierte Datenschutzgrundverordnung in Europa sieht der Informatiker übrigens als große Chance: „In den USA und in China schaut man sich genau an, wie die Regelungen sind. Diese Länder müssen sich nach den Standards richten, wenn sie auf den europäischen Märkte agieren wollen.“ Europa habe damit eine richtig gute Chance, in diesem Bereich voranzugehen. Für Frank Kargl der Grund für sein beruhigendes Fazit: „Wenn uns das so gelingt, habe ich keine Angst mehr vor der Digitalisierung.“ (rjk)

Themen Folgen