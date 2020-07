05.07.2020

Initiatoren der neuen Burgauer Kunsthalle wollen einiges in der Stadt ändern

Mit einer Vernissage präsentierten die Initiatoren die neue Kunsthalle im früheren Schlecker-Markt am Schmiedberg in Burgau (von links) Friederike Groß, Rolf Eichelmann, Roland Bögner, Sheng-Qiu Ziao und Ehemann Wolfgang Forstner.

Plus Auf der Vernissage in Burgau werden Unterschriften für gleich drei Projekte gesammelt. Welche Petitionen den Stadträten bis Ende Juli vorgelegt werden sollen.

Von Wolfgang Kahler

Im Zentrum von Burgau soll es mehr Parkplätze geben und bald ruhiger zugehen. Zumindest möchten das die Initiatoren der neuen Kunsthalle. Für gleich drei Petitionen wurden am Sonntag auf der Vernissage in den Ausstellungsräumen Unterschriften gesammelt. In den Räumen des früheren Schlecker-Marktes am Schmiedberg soll die Kunst einen dauerhaften Standort für den ganzen Landkreis erhalten, betonte Wolfgang Forstner, Sprecher des Initiatorenkreises.

Eigentlich hatte Forstner in den Erdgeschossräumen eine Vergrößerung seiner seit 38 Jahren im gleichen Haus angesiedelten Zahnarzt-Praxis geplant. Doch der Umbau in einen „Dental Garden“ kam durchs langwierige Genehmigungsverfahren ins Stocken, so Forstner. Weil gleichzeitig ein Münchner Freund neue Räume für asiatische Kunst suchte, hatte Forstner die Idee, Am Schmiedberg 3a eine Ausstellungsmöglichkeit zu schaffen.

Burgauer Künstler zeigen ihre Werke bis 25. Juli auf 300 Quadratmetern

Zur Vernissage, der offiziellen Eröffnung am Sonntag, kamen zahlreiche Kultur-Interessierte aus dem ganzen Landkreis und bis aus Ulm. Noch bis 25. Juli zeigen außerdem die einheimischen Künstler Roland Bögner (Keramik), Rolf Eichelmann, Dieter Moravec und die Galerie Gross gut 100 Exponate aus allen Kunstbereichen.

Einen Großteil der circa 300 Quadratmeter umfassenden Ausstellungsfläche nehmen alte und neue Asiatika ein wie Möbel, Vasen, Skulpturen, Bronze- oder Holzplastiken. Darunter sind einige besonders kunstvoll angefertigte chinesische Schränke im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Auf 300 Quadratmetern sind in der neuen Kunsthalle im früheren Schlecker-Markt am Schmiedberg in Burgau Kunstwerke zu sehen. Bild: Wolfgang Kahler

Ob das von den Initiatoren organisierte Projekt einer dauerhaften Kunsthalle, in der auch Lesungen und kleine Konzerte stattfinden könnten, eine dauerhafte Zukunft hat, ist noch unsicher.

Bürgermeister Martin Brenner hat die Kunsthalle schon besichtigt

Die Verhandlungen mit dem Eigentümer des Gebäudes über dessen weitere Nutzung gestalten sich laut Forstner derzeit schwierig. Sollten sie nicht erfolgreich abgeschlossen werden, sieht der Dentist wenig Chancen, eine solche Kunsthalle an dieser oder einer anderen Stelle in Burgau weiter zu führen.

Zu den wertvollsten Exponaten der Asiatika-Ausstellung in der Neuen Kunsthalle Burgau gehören mehrere chinesische Schränke. Bild: Wolfgang Kahler

Unterstützung erhoffen sich die Protagonisten auch von drei Petitionen, die an den Stadtrat gerichtet sind. Zum einen geht es um die Kunsthalle selbst, denn nur „mit Kultur könne eine Innenstadt wieder belebt werden“, heißt es in der Petition.

Burgaus neuer Bürgermeister Martin Brenner (CSU) hat dem Projekt bereits einen Besuch abgestattet und es nach Forstners Angaben durchaus befürwortet. Zur Unterstützung werden aber weitere private und kommunale Förderer und Gönner gesucht.

Projekt Kunsthalle: 250 Personen haben sich in Unterschriftenlisten eingetragen

Das zweite Anliegen der Initiatoren betrifft den Verkehr. Im zentralen Innenstadtbereich zwischen Reha-Klinik, Bleichstraße, Burgauer Tor und bis zum Friedhof soll Tempo 30 eingeführt werden plus zwei Zebrastreifen am Burgauer Tor. Mit dieser Maßnahme soll die Aufenthaltsqualität in der Stadt deutlich besser werden, hofft Forstner.

Die dritte Petition betrifft das Parken. Eine Verbesserung vor allem im Bereich des Schmiedbergs wünschen sich die Initiatoren mit dem Bau einer zweiten Parkebene. „Die unbefriedigende Parksituation trägt zum Ladenleerstand bei“, heißt es im Antrag. Durch eine Untertunnelung des Schmiedbergs könnten 30 bis 40 Stellplätze geschaffen werden.

Seit dem Start der Ausstellung am 25. Juni haben sich bereits 250 Personen in die Unterschriftenlisten eingetragen. „Bis Ende Juli sollten 1000 zusammenkommen“, gibt sich Forstner optimistisch.

