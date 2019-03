vor 35 Min.

Ja zum Leben: Ein Vierteljahrhundert Hilfe für Mütter in Not

Der Förderkreis Ja zum Leben feiert in Ichenhausen 25-jähriges Bestehen. Was Vorsitzende Hildegard Regensburger für die Zukunft plant.

Von Irmgard Lorenz

118 Frauen und 134 Kinder, vom Neugeborenen bis zum Jugendlichen, haben seit Gründung des Förderkreises „Ja zum Leben“ im Haus Martha in Ichenhausen nicht nur eine Wohnung für ein Jahr oder auch länger bekommen. Die Frauen haben dadurch auch Raum und Zeit gefunden, ihre persönliche Situation zu klären, sich zu stabilisieren und in ein eigenständiges Leben aufzubrechen. Möglich gemacht hat dies der Förderkreis „Ja zum Leben“, der vor 25 Jahren gegründet worden ist.

Fast untrennbar mit dem Förderkreis verbunden ist die mittlerweile 72-jährige Hildegard Regensburger aus Ichenhausen, die Vorsitzende des Förderkreises. Sie kam über die Frauen Union der CSU zu den Christdemokraten für das Leben (CDL), einer 1985 gegründeten Sonderorganisation der Unionsparteien, der auch Parteilose angehören können. Dass auch in Ichenhausen Menschen sich über Parteigrenzen hinweg sich für den Schutz von schwangeren Frauen engagieren, war Hildegard Regensburger schon vor Jahrzehnten ein Anliegen.

Mütter in Not sollten zum Austragen ihres Kindes ermutigt werden

„Wir wollten einfach noch mehr tun“, sagt sie, und so wurde am 25. März 1994 der Förderkreis gegründet. Das Hauptanliegen war, werdende Mütter in Not zum Austragen des Kindes zu ermutigen und in der ersten Zeit zu unterstützen. Neben dem Kampf gegen Abtreibung machte sich der Verein aber auch die Unterstützung von Müttern in schwierigen Situationen zur Aufgabe. Ein Jahr nach Vereinsgründung eröffnete der Förderkreis das Mutter-Kind-Haus Martha in der Ichenhauser Altstadt, das die Stadt dem Verein vermietet. Vier Appartements gibt es dort für Mütter mit ihren Kindern, dazu „Hilfe zur Selbsthilfe“ durch ehrenamtliche Beiräte des Förderkreises und, wie Hildegard Regensburger sagt, nicht zuletzt durch Solidarität und Nachbarschaftshilfe der Bewohnerinnen untereinander.

Frauen sollen im Haus Martha gestärkt werden

„Wir vermieten sehr, sehr günstig“, sagt die Vorsitzende, aber damit gibt sie sich nicht zufrieden. „Die Frauen sollen gestärkt werden“, so beschreibt sie ihr großes Anliegen. Den äußeren Rahmen dafür bietet das Haus Martha – im Zusammenhang mit einer Hausordnung, an der Hildegard Regensburger nicht rütteln lässt. Einer der wesentlichen Punkte: „Um 22 Uhr verlassen Gäste das Haus“, sagt sie, es habe auch schon fristlose Kündigungen gegeben, wenn gegen diese Vorschrift verstoßen worden ist.

Aber der Förderkreis kommt den Frauen auch entgegen, beispielsweise, wenn die maximale Wohndauer von einem Jahr nicht reicht. Frauen, die mit ihren Kindern länger den geschützten Rahmen brauchen, können auch länger bleiben. „118 Frauen und 134 Jugendliche haben wir beschützt so gut es ging“, sagt Hildegard Regensburger im Rückblick auf 25 Vereinjahre nicht ohne Stolz. Niemand müsse sich vor einer ungeplanten Schwangerschaft und einer zuerst ungewollten Mutterschaft fürchten: „Die Frauen müssen sich nur helfen lassen.“

Der Förderkreis hat neben dem Thema Abtreibung auch andere Fragen aufgegriffen und sich unter anderem mit Präimplantations–Diagnostik (PID) oder Sterbehilfe befasst. Zahlreiche Vorträge mit namhaften Referenten, Diskussionen und viele Gottesdienste gab es, und auch eine Gehsteigberaterin war vor Jahren zu Gast in Ichenhausen. Sie berichtete davon, wie sie Frauen oder Paare, die auf dem Weg zu einer Abtreibung waren, vor der Praxis oder der Klinik ansprach und versuchte, sie zum Umdenken zu bewegen. 2009 war das, die Gehsteigberaterin und Hebamme Maria Grundberger sprach damals von der „allerhärtesten Form der Schwangeren-Konfliktberatung“.

Der Förderkreis pflegt enge Kontakte zu Schulen

Enge Kontakte pflegt der Förderkreis auch zu Schulen, und so wurde zum 20-jährigen Bestehen des Vereins der Hans-Maier-Realschule in Ichenhausen die Auszeichnung „Botschafter für das Ja zum Leben“ verliehen. Dass die Hans-Maier-Realschule, mit der der Förderkreis schon seit 2009 die Zusammenarbeit pflegt, eine Stellwand über das Haus Martha gemacht hat und dass am Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg eine Facharbeit über das Mutter-Kind-Haus geschrieben worden ist, freut Hildegard Regensburger sehr. Der Förderkreis wolle die enge Verbindung zu Schulklassen noch intensivieren, kündigt sie an, es laufen schon Gespräche, um im Herbst eine weitere Schule zum Botschafter für das Ja zum Leben zu machen.

Grundlage für die Arbeit des Förderkreises ist nicht nur das Engagement der Ehrenamtlichen, insbesondere der fünf Beiräte, sondern auch die ideelle und materielle Unterstützung vieler Menschen. Die Vorsitzende berichtet von 132 Förderkreis-Mitgliedern auch weiter über die Stadtgrenzen Ichenhausens hinweg und von Spendern, die das Mutter-Kind-Haus und die Arbeit des Vereins mittragen. Nur eines schmerze hin und wieder, sagt Hildegard Regensburger: wenn Frauen bei Beratungsstellen nicht auf den Förderkreis aufmerksam gemacht werden. „Wir müssen noch besser vernetzt werden“, lautet deshalb ihr Fazit. Und im Rückblick auf 25 Jahre Förderkreis „Ja zum Leben“ sagt die 72-Jährige: „Es ist eine Wahnsinns-Aufgabe, aber eine freudige Aufgabe.“

So wird das Jubiläum gefeiert

Dank für das Leben bringt der Verein Förderkreis Ja zum Leben im Gottesdienst am Sonntag, 24. März, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Ichenhausen dar. Der Gospelchor übernimmt die musikalische Gestaltung. Um 11 Uhr gibt es Grußworte im Heinrich-Sinz-Haus neben der Kirche. Die Hans-Maier-Realschule Ichenhausen wirkt als Botschafter für das Ja zum Leben am Festakt mit. Die Festrede hält Bürgermeister Robert Strobel zum Thema: 25 Jahre Förderkreis – ein Juwel für Mütter in Not. Der Festakt klingt mit Geselligkeit und Imbiss im Heinrich-Sinz-Haus aus.

Themen Folgen