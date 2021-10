Jettingen

vor 48 Min.

Feuerwehr Jettingen: Eine knappe Wahl und viele Unfall-Einsätze

Plus Nur eine Stimme gibt in Jettingen bei der Wahl des Feuerwehr-Vorsitzenden den Ausschlag. Die Retter waren zuletzt bei auffallend vielen Unfällen im Einsatz.

Von Peter Wieser

Normalerweise hätte die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Jettingen bereits im Januar im Gasthof zur Sonne und nicht erst im Oktober in der Jettinger Turn- und Festhalle stattgefunden. Corona lässt grüßen – während dieser Zeit hatten Kommandant Markus Schmucker und sein Stellvertreter Wolfgang Walburger die Wehr als Notkommandanten geführt. Die letzten eineinhalb Jahre mit den nur eingeschränkt stattgefundenen Übungen seien eine richtig schwere Zeit gewesen, hatte sich Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm an die in außergewöhnlich hoher Anzahl erschienenen Aktiven und Jugendlichen gewandt: "Ihr leistet einen ganz wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Allgemeinheit", sagte Böhm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen