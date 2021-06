Autofahrer streift auf A8 Lastwagen und flüchtet danach

Ein Polofahrer streift auf der Autobahn einen Lastwagen und fährt weiter. Bei der Polizei gibt er an, nichts davon gemerkt zu haben. Doch es gibt Zeugen.

Ein kleiner Polo gegen einen großen Sattelzug - klar, wer hier den Kürzeren zieht. So ereignete sich am Mittwochabend auf der A8 bei Jettingen-Scheppach gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Burgau eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der zunächst unbekannte Autofahrer hatte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug überholt und streifte, als er wieder auf den rechten Fahrstreifen zurückwechseln wollte, mit seiner rechten Fahrzeugseite das linke vordere Eck des Sattelzug. Der Polofahrer setzte seine Fahrt anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit fort und flüchtete.

Zeugin des Unfalls merkte sich das Kennzeichen

Der Lastwagenfahrer fuhr zur Tank- und Rastanlage Burgau und wartete dort auf die verständigte Polizei. Eine nachfolgende Autofahrerin hatte den Unfall glücklicherweise beobachtet und konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs am Polizeinotruf dem Beamten nennen. Daraufhin suchten Polizeibeamte die Wohnung des 36-jährigen Fahrzeughalters auf. Dies verlief jedoch ergebnislos.

Gegen den Autofahrer wird ermittelt

Gegen 22 Uhr kam der Mann mit seinem Fahrzeug zur Polizeiinspektion Burgau und meldete den Schaden an seinem Fahrzeug. Er gab an, den Anstoß nicht bemerkt zu haben. Dies erscheint insofern unglaubwürdig, da sein VW Polo über die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt ist. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. An dem Sattelzug wurden der vordere linke Kotflügel sowie das Blinkerglas beschädigt. Dieser Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Beamten ermitteln nun gegen den 36-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. (AZ)