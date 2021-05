Autos nach Reifenplatzer bei Burgau auf der A8 beschädigt

Ein Schaden von insgesamt 18.500 Euro ist nach einem Reifenplatzer bei Burgau auf der A8 entstanden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Bereits am vergangenen Donnerstag, 27. Mai, ist gegen 22.15 Uhr an einem bisher unbekannten Sattelzug auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Burgau ein Reifen geplatzt. Wie die Polizei jetzt meldet, konnten sieben nachfolgende Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und fuhren über die Reifenteile, wodurch die Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigt wurden.

Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.500 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Sattelzug an der Anschlussstelle Burgau von der Autobahn ab- und in unbekannte Richtung weitergefahren.

Zeugen die im fraglichen Zeitraum im Bereich Burgau oder Jettingen-Scheppach einen Sattelzug festgestellt haben, an dem ein Reifen gewechselt wurde oder der auffällig langsam fuhr, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Günzburg, Telefon 08221/919-311, zu melden. (AZ)

