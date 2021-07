Christian Weng führt jetzt den CSU-Ortsverband Jettingen-Scheppach

Mit einem Neuanfang im Ortsverband und auf Kreisebene will die CSU Jettingen-Scheppach das Vertrauen in kraftvolles politisches Handeln stärken.

Der CSU-Ortsverband Jettingen-Scheppach hat einen neuen Vorsitzenden: Der einstimmig gewählte Christian Weng tritt die Nachfolge von Hermann Högel an. Dieser sprach in seinem Rückblick von einem überaus engagierten Wahlkampf 2020. Mit dem früheren Bürgermeister Hans Reichhart könne man auf eine außergewöhnliche Bilanz verweisen. Der Markt habe sich vom Sorgenkind zum Musterknaben entwickelt.

„Ernüchternd“ sei dann aber der Blick auf das Ergebnis der Wahl gewesen. „In einem von Stimmungen überlagerten Wahlkampf haben wir die gesteckten Ziele nicht erreicht“, stellte Hermann Högel mit Bedauern fest. Mit acht Mandatsträgern stellt die CSU auch weiterhin die stärkste Fraktion im Jettinger Rathaus. Rita Botzenhart berichtete als Fraktionsvorsitzende von den derzeit laufenden großen Projekten in der Marktgemeinde.

CSU Jettingen-Scheppach: Neuer Chef will Perspektiven geben

Alexander Engelhard, CSU-Direktkandidat für den Wahlkreis bei der Bundestagswahl, stellte sich den CSU-Mitgliedern in Jettingen-Scheppach vor. „Ich bin sicher, dass die Menschen im Land mir und der CSU nach dem Neuanfang in der unheilvollen Maskenaffäre das Vertrauen schenken werden“, sagte er, "wir müssen den Menschen Perspektiven geben und aufzeigen, wie es für unser Land gut weitergehen kann."

Dem neugewählten 32-jährigen Ortsvorsitzenden Weng stehen als Stellvertreter Johannes Basch, Barbara Lenzgeiger und Thomas Waschhauser zur Seite. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Rita Botzenhart als Schriftführerin sowie Andreas Spatz als Schatzmeister. Die Riege der acht Beisitzer bilden Benjamin Neumair, Altbürgermeister Hans Reichhart, Josef Seibold, Georg Kempter, Peter-Michael Kessler, Beatrice Vogg, Thomas Weikert und Stefan Schäffler. Die Kasse prüfen weiterhin Christa Löchle und Ralf Klügl.

Christian Weng spricht von "Flurschaden durch Maskenaffäre"

In der abschließenden Diskussion standen die unheilvollen Vorgänge in der Maskenaffäre im Vordergrund. Der „entstandene Vertrauensverlust“ sei ein „Flurschaden“ für die gesamte CSU, den auch die Mitglieder vor Ort deutlich zu spüren bekamen. Mit dem Neuanfang im Ortsverband und auf Kreisebene mit der Delegiertenversammlung verbindet die CSU die Hoffnung, dass die Vertrauensbasis in kraftvolles politisches Handeln neu gestärkt werden kann. (AZ)

Lesen Sie dazu auch