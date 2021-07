Drei Personen durch eine Stichflamme auf einer Gartenparty verletzt

Mit zum Teil schweren Verletzungen endete eine Geburtstagsfeier in einem Garten in Jettingen-Scheppach. Schuld ist der falsche Umgang mit Brennspiritus.

Während einer Geburtstagsfeier mit einem in einer Feuerschale betriebenen offenem Lagerfeuer in einem Garten in Jettingen-Scheppach hat eine der feiernden Personen eine Flasche Brennspiritus ins Feuer geschüttet. Durch die entstandene Stichflamme wurden am frühen Samstagabend drei Personen teilweise schwer verletzt.

Unfall auf Party in Jettingen-Scheppach

Eine Person erlitt Verbrennungen im Gesicht und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht. Die beiden anderen Personen erlitten großflächigere Verbrennungen am Hals und Oberkörper. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern in eine Spezialklinik für Verbrennungen nach München gebracht. Die verletzten Personen waren zwischen 34 und 37 Jahre alt.

Den Verursacher erwartet eine Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung. Die Feuerwehr Scheppach war ebenfalls im Einsatz. (AZ)