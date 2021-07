Jettingen-Scheppach

vor 33 Min.

Ein neues Zuhause für den Laubfrosch in Freihalden

Plus Der Bauausschuss in Jettingen-Scheppach hat über die Renaturierung des Klärbeckens in Freihalden und die Verkehrssituation an der Schönenberger Kreuzung beraten.

Von Marc Hettich

„Ich könnte die für meinen Gartenteich gebrauchen“, kommentierte CSU-Gemeinderatsmitglied Raimund Strobl scherzhaft. Gemeint waren die Goldfische, die gegenwärtig noch das ehemalige Klärbecken in Freihalden bewohnen. Im Zuge einer anstehenden Renaturierungsmaßnahme werden die Fische umziehen müssen. „Die Goldfische fressen den Laich der Laubfrösche“, erklärte Jakob Nagengast vom Landschaftspflegeverband Günzburg (LPV), der als Sachverständiger in den Bau- und Umweltausschuss in der Jettinger Turn- und Festhalle geladen war.

