Eine Reise geht für die Jugendlichen der Mittelschule Jettingen zu Ende

Jede Reise hat ein Ende, aber die Erinnerung daran ist unvergänglich. Mit diesem Gedanken wurden die Mädchen und Buben der Eberlin-Mittelschule in Jettingen verabschiedet.

Mit einer festlichen Feier verabschiedeten Rektor Jochen Voto und Klassenlehrerin Sarah Weng die 19 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse. In der festlich geschmückten Halle erinnerten sich die Absolventinnen und Absolventen an die letzten fünf Jahre ihrer Reise an der Eberlin-Mittelschule zurück. Eine besondere Überraschung war das eigens auf die Klasse gedichtete Lied „Die Reise“.

Das Foto zeigt die Schulbesten in den berufsorientierenden Zweigen: von rechts Stephan Rauner, Raiffeisenbank Augsburger Land West eG Filiale Jettingen, Johann Atzkern, Sparkasse Günzburg-Krumbach, Geschäftsstelle Jettingen, David Mukaschew, Leonardo Cordella, Lea-Celine Kühne, Kevin Mukaschew, Harun Maltepe, Steffen Mayer und Rektor Jochen Voto. Foto: Eberlin-Mittelschule Jettingen

Die Klassenlehrerin Sarah Weng erinnerte in ihrer Rede an gemeinsame Erlebnisse und hob die bemerkenswerten Leistungen hervor, die trotz der Widrigkeiten des letzten Schuljahres erreicht wurden. Fast 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr den qualifizierenden Mittelschulabschluss mit einem Gesamtschnitt von 2,1 bestanden.

Die besten Leistungen wurden ausgezeichnet

Die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach, der Markt Burtenbach und die Firma Ludofact ehrten und beschenkten die Schulbesten David Mukaschew (1,4), Kevin Mukaschew (1,4), Harun Maltepe (1,8), Steffen Mayer (1,8), Jamy Vorlop (1,8) und Marco Altstetter (1,9). Außerdem zeichnete die Raiffeisenbank Augsburger Land West eG und die Sparkasse Jettingen die Schulbesten im Bereich der berufsorientierenden Fächer Soziales, Wirtschaft und Technik aus. Im Bereich Soziales waren das Leonardo Cordella, Lea-Celine Kühne und David Mukaschew. Im Bereich Technik war es Steffen Mayer und im Bereich Wirtschaft wurden Harun Maltepe und Kevin Mukaschew geehrt.

Das Foto zeigt (von rechts) Hans Reichhardt, 2. Bgm. Markt Jettingen-Scheppach, Elke Woisetschläger, Fa. Ludofact GmbH, Erwin Stöffel, 3. Bgm. Marktgemeinde Burtenbach, David Mukaschew, Kevin Mukaschew, Harun Maltepe, Steffen Mayer, Jamy Vorlop, Marco Altstetter und Rektor Jochen Voto. Foto: Eberlin-Mittelschule Jettingen

Die Feier wurde durch musikalische Beiträge von Lea-Celine Kühne, Sabrina Paust und Laila Pflieger emotional umrahmt.

Folgende Entlassschülerinnen und Entlassschüler durften von ihrer Klassenlehrerin Sarah Weng die Zeugnisse in Empfang nehmen:

Marco Altstetter, Leonardo Cordella, Lukas Glomb, Laura-Sophie Hartmann, Duygu Karabulut, Anna Kindig, Korbinian Kraus, Lea-Celine Kühne, Harun Maltepe, Steffen Mayer, David Mukaschew, Kevin Mukaschew, Osman Özdemir, Sabrina Paust, Lukas Ress, Denis-Ciprian Soare, Jamy Vorlop, Lukas Weberstetter und Eren Yildiz.

Wir wünschen allen viel Erfolg! (AZ)