Geparktes Auto in Scheppach stark beschädigt

Keine fünf Stunden stand ein Auto in Scheppach, doch in dieser Zeit wurde es bei einem Unfall stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein oranger Hyundai ist am Dienstagabend irgendwann zwischen 20 und 0.50 Uhr angefahren und stark beschädigt wurden. Das Fahrzeug stand am Best-Hotel in Scheppach und wurde dort laut Polizei an der linken Frontseite angefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Nach der Spurenlage könnte es sich bei dem unfallverursachenden Auto um einen blauen Peugeot handeln. Zeugenhinweise unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)