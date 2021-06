Kontrolle am A8-Parkplatz: Vier Mazedonier zu lange in Deutschland

Die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben auf dem Autobahn-Parkplatz Scheppacher Forst einen Fernlinienbus kontrolliert - und wurden fündig.

Bei der Kontrolle eines mazedonischen Fernlinienbusses auf dem Parkplatz Scheppacher Forst an der Autobahn A8 durch die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben die Schleierfahnder am frühen Mittwochabend gleich vier Personen festgestellt, die sich illegal in Deutschland aufhielten.

Alle vier, darunter drei Männer im Alter von 29 bis 42 Jahren und eine 41-jährige Frau, waren zunächst legal als Touristen nach Deutschland eingereist. Allerdings haben sie sich dann länger in der Bundesrepublik aufgehalten als erlaubt, wofür sie als mazedonische Staatsangehörige ein Visum hätten beantragen müssen. Alle vier Personen mussten eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen und dann das Bundesgebiet umgehend verlassen. (AZ)