Reisendes Pärchen hatte Rauschgift im Auto

Aus Cannabis-Pflanzen wie diesen wird unter anderem Marihuana hergestellt. Kleine Mengen der Droge hatten zwei junge Leute dabei, die nun von der Polizei an der Autobahn-Raststätte Burgau kontrolliert wurden.

Im Rahmen einer Schleierfahndung kontrolliert die Polizei an der Autobahn-Rastanlage Burgau zwei Reisende. Was die Beamten finden und was die jungen Leute dazu sagen.

Das mit einem jungen Pärchen besetzte Auto mit slowakischem Kennzeichen fiel der Streife der Autobahnpolizei Günzburg am 24. Juni 2021 kurz vor 10 Uhr auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Burgau auf. Bei der Kontrolle der 24-jährigen Fahrerin und ihres 26-jährigen Begleiters fanden die Beamten dann eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Frau hatte ungefähr zehn Gramm Marihuana und der Mann eine Kleinstmenge an Marihuana und Kokain dabei. Beide gaben an, sie seien auf der Durchreise von der Slowakei nach Frankreich und benötigten die Drogen zum Eigenkonsum. Sicherheitsleistung hinterlegt Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen mussten beide wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Eurobereich hinterlegen. Anschließend durften sie ihre Reise fortsetzen. (AZ)

